La despedida de artistas y referentes tras la muerte del Indio Solari en las redes sociales
La muerte del Indio Solari generó una ola de homenajes en redes sociales. Artistas, actores y referentes recordaron su legado y su impacto cultural.
La noticia de la muerte del Indio Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el mundo de la música, la cultura y la política. Apenas se confirmó el fallecimiento del emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto, recuerdos y agradecimiento por una figura que marcó a varias generaciones.
Reconocidos artistas, comunicadores y dirigentes eligieron distintas formas de homenajear al músico, resaltando la huella imborrable que dejó en la historia del rock argentino y en la vida de millones de seguidores.
Uno de los mensajes más emotivos fue el de Julieta Díaz, quien compartió una extensa reflexión dedicada al artista. La actriz destacó su “poesía de especie única”, su “fraseo”, “las melodías en tu voz, tu bravura, la convicción intocable”, además de recordar su “amor por la verdad”. Conmovida por la noticia, concluyó: “¿Por qué te vas ahora? No lo quiero creer. Qué pena. Sabías del amor que te tenemos y tendremos, Carlos querido. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Indio amado”.
También demostraron su cariño por el cantante, Griselda Siciliani, Gonzalo Heredia, Analía Franchín, Natalia Oreiro, Benjamín Rojas y Karina Mazzocco, quienes expresaron públicamente su tristeza y reconocimiento hacia el músico.
Entre las despedidas que más repercusión tuvieron estuvo la de Fito Páez. El artista definió al Indio Solari como “el líder de una de las más importantes tribus argentinas” y describió el impacto de su partida como el de un cacique cuya ausencia provoca “desconcierto”, “sensación de abandono” y una profunda tristeza entre sus seguidores.
Además, reflexionó sobre la trascendencia de su obra y aseguró que su legado “se irá leyendo en el tiempo y en los efectos de su obra sobre su comunidad, la música y la poética argentina”. En su mensaje también recordó el único encuentro que compartieron a fines de 1988 en los camarines de Cemento. Según relató, Solari le realizó una observación sobre una de sus canciones que terminó siendo significativa para su carrera. “Me aleccionó como un hermano mayor”, escribió.
Al despedirlo, Páez resaltó además una de las características que más admiraba de él: “Sí que era un ser magnético y de un profundo carisma”. Finalmente, resumió el sentimiento de buena parte de la escena musical con una frase contundente: “Se fue uno de nuestro bando: la convulsionada, salvaje y siempre exótica e imprevisible cultura rock”.
Desde la política también llegaron mensajes de reconocimiento. El expresidente Alberto Fernández destacó “el compromiso humano, la dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron”.
Por su parte, Karina Mazzocco escribió: “Hoy hay misa ricotera en el cielo. Gracias querido Indio, Descansa en Paz”, mientras que Gloria Carrá compartió una sentida despedida: “Esta mañana es triste y las palabras no tienen sonido. Gracias por toda la música que bajaste a la tierra para que pudiéramos disfrutar de manera desmedida”. La actriz evocó además “el ritual ricotero” y aquellos “pogos gigantes donde el mundo saltaba como una sola criatura”.
Nancy Dupláa también eligió recordar al artista a través de un mensaje cargado de emoción. Junto a un video, escribió: “Hoy duele… pero me quedan tus canciones… resignificando todo… en la parada de los colectivos… con mi walkman… después mi discman pero siempre conmigo… bancando mis dolores y acompañando mi existir. Me hiciste bien. Hasta siempre Mister”.
Las múltiples despedidas reflejaron la magnitud de una figura que trascendió la música para convertirse en un fenómeno cultural. Con canciones que marcaron épocas y una conexión única con su público, el Indio Solari deja una obra que seguirá acompañando a generaciones de argentinos.
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