Adrián Suar rompió el silencio tras el enojo de Mirtha Legrand por la salida de Jimena Monteverde

Luego de que Mirtha Legrand se expresara públicamente sobre la partida de Jimena Monteverde de La Noche de Mirtha Legrand, Adrián Suar decidió hablar y dar su versión. En los últimos días, los cambios en la producción del programa se hicieron públicos y pusieron en duda la permanencia de la chef en las mesas de la diva. En medio de esta situación, desde Mediodía bien arriba (TV Pública) le consultaron directamente a la conductora: "Hola Mirtha! Cómo está? Quería preguntarle si habló o va a hablar con alguna autoridad del canal para que le 'devuelvan' a Jimena. ¿Usted la quiere mucho no?"