La contundente decisión de Mirtha Legrand tras la salida de Jimena Monteverde: "Me retiro"

El anuncio llegó minutos antes del postre, en un momento cargado de emoción. Allí, Mirtha explicó que la chef se abocará de lleno a la conducción de su propio programa, La cocina rebelde, y le dedicó unas sentidas palabras: “Jimena no estará más porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar mucho, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, expresó visiblemente conmovida.