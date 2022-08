Adrián Suar, sobre el nuevo programa de Marcelo Tinelli: "Nos sentaremos a hablar"

"A Marcelo lo veo bien. Me gusta mucho el formato y él está buscando la forma de darle su toque, que de a poco lo va a encontrando. Recién va por la segunda semana y la gente lo acompaña", comenzó diciendo Adrián Suar.

Luego se refirió al bajo rating que sufrió Showmatch y como se manejó: "Cuando el programa no rendía tomé las decisiones que tenía que tomar, como hacer que terminara a las 23.30. Es mi rol, no es personal. Pero este año le puse todo lo mejor para que tuviera el mejor programa. Más allá del cariño que le tengo, lo apoyo".

tinelli (1).jpg

Según reconoció Marcelo Tinelli, de no mantener los dos dígitos en el rating, el programa estará al aire solo dos meses. Sin embargo, "El Chueco" se mostró positivo y cree que no habrá necesidad de tomar esa decisión. "No creo que lleguemos a eso porque le está yendo bien. Pero si midiera 7 u 8 puntos, nos sentaremos hablar como lo hacemos siempre: con honestidad. A lo largo de mi carrera hasta he tenido que levantar ficciones de Polka...", dijo contundente.