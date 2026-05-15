Adrián Suar y Carla Peterson estrenan "Sottovoce", la nueva comedia que llega al teatro
La obra protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega desembarca el 21 de mayo con una historia atravesada por secretos, ambición y conflictos familiares.
La cartelera porteña suma una de las apuestas teatrales más fuertes de la temporada. El próximo 21 de mayo llegará al Teatro El Nacional la obra “Sottovoce, nadie puede guardar un secreto”, una comedia que mezcla humor, tensiones familiares, ambición y situaciones explosivas que prometen mantener al público entre risas de principio a fin.
Con un elenco de primer nivel encabezado por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, y bajo la dirección de Mariano Pensotti, la producción ya genera expectativa como uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.
La historia sigue a Sebastián y Claudio, dos primos y socios que están a punto de concretar la venta de la empresa textil heredada de sus padres a un poderoso grupo norteamericano. La operación representa la posibilidad de cambiar sus vidas para siempre y empezar, finalmente, todo aquello que durante años fueron postergando.
Sin embargo, lo que parecía ser el día más feliz de sus vidas rápidamente comienza a transformarse en un verdadero caos. Una discusión inesperada sobre cómo dividir el dinero abre una grieta entre ambos y desata una serie de conflictos que empiezan a sacar a la luz viejos resentimientos y secretos guardados durante años.
En medio de la tensión aparecen Lola y Romina, interpretadas por Carla Peterson y Lorena Vega, dos mujeres completamente diferentes tanto en personalidad como en origen social, que se involucran de lleno en la disputa impulsadas por sus propios intereses.
Como si eso fuera poco, una fuerte tormenta de Santa Rosa amenaza con inundar la ciudad mientras el tiempo para cerrar el millonario acuerdo empieza a agotarse. En ese clima de presión, discusiones y revelaciones, los cuatro personajes deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para salvarse a sí mismos.
La obra propone una combinación de humor, ironía y situaciones límite atravesadas por los vínculos familiares, el ego, las apariencias y las ambiciones personales. Todo aquello que durante años se dijo “sotto voce” termina explotando de manera inesperada.
“Sottovoce, nadie puede guardar un secreto” tendrá funciones de jueves a domingo en el Teatro El Nacional. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Plateanet y también en la boletería del teatro ubicada sobre avenida Corrientes.
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