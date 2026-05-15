Adrián Suar y Carla Peterson estrenan "Sottovoce", la nueva comedia que llega al teatro

Como si eso fuera poco, una fuerte tormenta de Santa Rosa amenaza con inundar la ciudad mientras el tiempo para cerrar el millonario acuerdo empieza a agotarse. En ese clima de presión, discusiones y revelaciones, los cuatro personajes deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para salvarse a sí mismos.

La obra propone una combinación de humor, ironía y situaciones límite atravesadas por los vínculos familiares, el ego, las apariencias y las ambiciones personales. Todo aquello que durante años se dijo “sotto voce” termina explotando de manera inesperada.

“Sottovoce, nadie puede guardar un secreto” tendrá funciones de jueves a domingo en el Teatro El Nacional. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Plateanet y también en la boletería del teatro ubicada sobre avenida Corrientes.