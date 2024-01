"Nunca viví del Estado", la tajante respuesta de Adrián Suar a las acusaciones de Javier Milei

En diálogo con Socios del Espectáculo Suar aclaró: "nunca viví del Estado y siempre fui crítico de los recursos mal utilizados”.

suar en socios del espectáculo.mp4

Y agregó: “me da risa porque ya me pasearon por todos los partidos. Me pasó cuando critiqué a los kirchneristas, me trataron de macrista. Ahora me tratan de kirchnerista. Yo entiendo que son las reglas del juego, pero nunca trabajé para el Estado”.

Acerca del proyecto de Ley Ómnibus, Suar planteó que "mi defensa mayor fue por el Fondo Nacional de las Artes, porque siento que es gente a la que el Estado tiene que ayudar, porque son políticas que alrededor del mundo te dan identidad. Se hacen concursos, dan becas, ayudan a las nuevas generaciones"”.

Sobre el INCAA, Suar comentó que sí creía que era necesario un cambio en la gestión de los recursos. “Yo hace 15 años que soy crítico del INCAA, porque hay mil maneras de mejorarlo, pero no lo desfinancies”, disparó y aclaró: "quizás la gente no lo sabe, el INCAA da un 8% del presupuesto a los films, el otro 92% lo pone el privado”.

Milei contra Suar

“Por más que no haya más subsidios en el INCAA, ojalá que no suceda, yo voy a seguir haciendo cine, como lo vengo haciendo hace 20 años”, siguió y explicó que "en el cine independiente hay de todo. Obvio que hay películas horribles que no ve nadie y que se pueden mejorar, pero hay que tener cuidado con la caza de brujas”.

Como ejemplo de ello Suar se refirió al director Santiago Mitre. “Él hizo una película que se llamó El Estudiante, que le fue muy bien, y fue creciendo. Años después terminó yendo al Oscar. Genera valor. Hay muchos chicos que estudian y no tienen la posibilidad de encarar un proyecto”.

"Yo tuve la suerte de que me vaya bien, pero mucha gente me dio posibilidades y se me acercó para invertir. A veces también invertí de mi plata. Sin ayuda del Estado hice 72 ficciones, 18 películas y 20 obras de teatro. Es una locura. Yo estoy a favor de ordenar el Estado”, dijo sobre su experiencia personal.

Y concluyó: “A mí esto (por los recortes) no me afectan, pero que no me afecte no significa que no tenga empatía y que no pueda opinar”.