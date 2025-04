Adriana Brodsky reveló la pregunta que le hizo Gerardo Sofovich para contratarla

La actriz recordó su debut en Mar del Plata en 1982, cuando integró el elenco de "Hola mami, hola señor", una comedia escrita y dirigida por Sofovich. En esa producción compartió escenario con grandes figuras como Luisa Albinoni, Noemí Alan, Santiago Bal y María Rosa Fugazot.

Adriana Brodsky Gerardo Sofovich

En un momento de la charla, el conductor mencionó una anécdota sobre su contratación con Sofovich: "¿Gerardo Sofovich te contrató en menos de un minuto? ¿Cómo fue?". A lo que Brodsky respondió con sorpresa: "Sí, fue raro". Luego, explicó con más detalle cómo se dio ese momento que marcó el inicio de su carrera con el productor.

"Entré a la oficina con un representante que era muy conocido en esa época. Cuando me ve Gerardo, me dice: ‘¿Vos hacés la publicidad de Mantecol?’. Le dije que sí y me dijo: ‘Ya estás contratada’", relató la actriz. Wainraich, sorprendido por la rapidez de la decisión, acotó: "Fue en menos de 15 segundos en verdad". A lo que Brodsky agregó: "Fue muy rápido... y raro también".

Con esta anécdota, la actriz revivió un momento clave en su trayectoria, reflejando cómo una oportunidad inesperada puede cambiar el rumbo de una carrera en el mundo del espectáculo.