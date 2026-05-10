Sorpresa total en Gran Hermano: quién entra hoy domingo a la casa

Como si eso fuera poco, el repechaje también está cada vez más cerca y volverá a modificar por completo la dinámica dentro de la casa, con el posible regreso de ex participantes dispuestos a cambiar las alianzas y reavivar viejos conflictos.

Quiénes son los nominados de esta semana

Más allá de la emoción que genera el ingreso de Santiago del Moro a Gran Hermano, no hay que pasar por alto que están en medio de una nueva eliminación, por lo que el elegido para abandonar la casa generará un gran impacto en aquellos que sigan en competencia.

En esta oportunidad, se está llevando a cabo una placa oculta, quiere decir que los jugadores no saben que están nominados, por lo que se pueden esperar cualquier cosa. Por otro lado, los que realmente corren riesgo y están en manos de la gente son: Cinzia, Emanuel, Daniela, Zunino y Danelik.