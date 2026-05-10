Sorpresa total en Gran Hermano: quién entra hoy domingo a la casa
Santiago del Moro anunció que este domingo habrá un ingreso que impactará a todos los participantes.
La casa de Gran Hermano vivirá este domingo una jornada completamente distinta. En medio de un clima cada vez más tenso entre los jugadores, Santiago del Moro confirmó que ingresará nuevamente al reality para compartir una cena con los participantes y comunicarles una noticia que, según adelantó, los dejará impactados.
Aunque desde el programa todavía mantienen el misterio, en las últimas horas comenzaron a circular distintas versiones en redes sociales sobre el verdadero motivo de la visita del conductor. La teoría que más fuerza tomó entre los fanáticos apunta a que Del Moro anunciará el inicio del tradicional desafío por el auto.
Según especulan los seguidores del ciclo, el premio sería un nuevo Chevrolet Sonic, uno de los juegos más esperados de cada edición y que históricamente genera un fuerte impacto dentro de la competencia. Sin embargo, otros dicen que puede ser un robot, lo que sería novedoso, ya que no ha sucedido algo así hasta el momento.
La noticia llegaría en un momento delicado para la convivencia dentro de la casa, marcada por discusiones, estrategias y un desgaste emocional cada vez más evidente entre los participantes. Por eso, el desafío podría convertirse en un importante envión anímico para los jugadores en plena recta decisiva del reality.
Además, la tensión aumenta porque este lunes uno de los nominados deberá abandonar definitivamente la competencia, en una gala de eliminación que promete ser determinante para el futuro del juego.
Como si eso fuera poco, el repechaje también está cada vez más cerca y volverá a modificar por completo la dinámica dentro de la casa, con el posible regreso de ex participantes dispuestos a cambiar las alianzas y reavivar viejos conflictos.
Quiénes son los nominados de esta semana
Más allá de la emoción que genera el ingreso de Santiago del Moro a Gran Hermano, no hay que pasar por alto que están en medio de una nueva eliminación, por lo que el elegido para abandonar la casa generará un gran impacto en aquellos que sigan en competencia.
En esta oportunidad, se está llevando a cabo una placa oculta, quiere decir que los jugadores no saben que están nominados, por lo que se pueden esperar cualquier cosa. Por otro lado, los que realmente corren riesgo y están en manos de la gente son: Cinzia, Emanuel, Daniela, Zunino y Danelik.
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