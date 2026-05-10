Tomás Pergolini recordó a su abuela con un emotivo mensaje: "Siempre va a quedar algo por hacer"
El hijo mayor de Mario Pergolini habló a corazón abierto sobre la muerte de Beatriz y compartió el profundo vínculo que los unía.
En una emisión cargada de emoción de Esto no sucedió, el ciclo que conduce por Vorterix, Tomás Pergolini abrió su corazón al hablar de la muerte de su abuela Beatriz y conmovió a todos con sus recuerdos y reflexiones sobre el duelo.
Visiblemente afectado, comenzó destacando el enorme cariño que siempre recibió de ella: “Siempre me tuvo muy muy presente y eso a mí me enternece un montón”.
Entre lágrimas y algunas sonrisas nostálgicas, recordó también el carácter fuerte y auténtico de su abuela, quien nunca ocultaba el lugar especial que él ocupaba en su vida. “Ella muy descaradamente decía que tenía un amor muy especial conmigo y que era su favorito enfrente de sus otros nietos, lo cual era una barbaridad, pero era una señora que no le temía a nada”, relató.
Durante el homenaje, Tomás resaltó además la fortaleza que Beatriz conservó hasta sus últimos días y confesó cuánto admira esa capacidad de mantenerse firme frente a la vida. “Ojalá yo pueda heredar el 10 por ciento de su entereza y de su fortaleza sentimental y física”, expresó conmovido.
Sin embargo, uno de los momentos más sensibles llegó cuando reveló cuál siente que fue su deuda pendiente con ella. “Me quedó una mini deuda pendiente, nunca le cociné”, confesó con la voz quebrada.
Hace algunos meses, Tomás comenzó a estudiar para convertirse en profesional gastronómico en el IAG, impulsado por su amor por la cocina, una pasión que, según dejó entrever, también nació gracias a los sabores y recuerdos compartidos con su abuela.
En ese sentido, evocó algunos de los platos que marcaron su infancia y quedaron grabados para siempre en su memoria: “Mi abuela ha cocinado los mejores canelones que comí en mi vida y las mejores papas fritas que me han freído”.
Sobre el cierre, el joven dejó una profunda reflexión acerca de las pérdidas y los vínculos familiares que emocionó a quienes seguían la transmisión: “Siempre va a quedar algo por hacer, siempre vas a lamentar un poco no haber estado más, es normal. Sé que hasta el último momento pensé en ella y ella pensó en mí, y eso es algo muy lindo”.
Además, compartió las palabras que un amigo le dijo para ayudarlo a atravesar el dolor y que terminaron resignificando su pasión por la cocina: “Por más que no le hayas cocinado, va a vivir para siempre en tu comida porque ella fue la que te dio las ganas de cocinar”.
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