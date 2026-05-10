Tomás Pergolini recordó a su abuela con un emotivo mensaje: "Siempre va a quedar algo por hacer"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2052858791863959560&partner=&hide_thread=false [STREAM] "Sé que hasta el último momento pensé en ella, y ella pensó en mí": Tomás Pergolini recordó a su abuela "Betty", quien murió y lo consideraba su nieto "favorito", y confesó haberle quedado una "mini deuda pendiente", porque nunca pudo cocinarle.



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Hace algunos meses, Tomás comenzó a estudiar para convertirse en profesional gastronómico en el IAG, impulsado por su amor por la cocina, una pasión que, según dejó entrever, también nació gracias a los sabores y recuerdos compartidos con su abuela.

En ese sentido, evocó algunos de los platos que marcaron su infancia y quedaron grabados para siempre en su memoria: “Mi abuela ha cocinado los mejores canelones que comí en mi vida y las mejores papas fritas que me han freído”.

Sobre el cierre, el joven dejó una profunda reflexión acerca de las pérdidas y los vínculos familiares que emocionó a quienes seguían la transmisión: “Siempre va a quedar algo por hacer, siempre vas a lamentar un poco no haber estado más, es normal. Sé que hasta el último momento pensé en ella y ella pensó en mí, y eso es algo muy lindo”.

Además, compartió las palabras que un amigo le dijo para ayudarlo a atravesar el dolor y que terminaron resignificando su pasión por la cocina: “Por más que no le hayas cocinado, va a vivir para siempre en tu comida porque ella fue la que te dio las ganas de cocinar”.