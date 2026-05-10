¿A las piñas? Rocío Oliva protagonizó un escándalo en un boliche y las imágenes explotaron

Por su parte, Gonzalo Sorbo se enfocó en algunos movimientos que se observaban en la grabación y señaló: “Hay un gesto que hace ella como ‘¿Qué te pasa?’ y ahí después viene el manotazo, veo que es un hombre, parece uno de seguridad”.

En tanto, Cora Debarbieri remarcó otro momento que llamó la atención durante la secuencia: “Y qué fuerte cuando el seguridad le agarra la mano a ella”.

Sobre el cierre del informe, revelaron que el episodio ocurrió en Tropitango, el boliche de cumbia más popular de la zona norte bonaerense, frecuentado habitualmente por futbolistas, famosos y amantes del género.

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, lo que provocó que los usuarios comiencen a dejar todo tipo de comentarios al respecto sobre lo que ocurrió en el boliche con la ex pareja de Maradona y todo su entorno.