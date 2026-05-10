¿A las piñas? Rocío Oliva protagonizó un escándalo en un boliche y las imágenes explotaron
La ex pareja de Diego Maradona quedó involucrada en una fuerte pelea dentro de un reconocido local bailable de zona norte
Un verdadero revuelo se generó en Infama luego de que difundieran imágenes de Rocío Oliva participando de una violenta discusión en un boliche que terminó a los golpes.
Fue Santiago Sposato quien presentó el tema en el ciclo conducido por Marcela Tauro: “Hace horas nada más a las trompadas en un boliche Rocío Oliva”, lanzó mientras al aire mostraban el video del episodio.
Según detalló el periodista, el conflicto se habría originado a raíz de un inconveniente que tuvo una amiga de Oliva dentro del lugar. “Fue adentro y parece que una amiga de ella tuvo un problema. En la cuenta Lomaspopu pusieron este video”, explicó.
A partir de las imágenes, los panelistas comenzaron a debatir qué pudo haber desencadenado la situación. Karina Iavícoli planteó otra hipótesis sobre el trasfondo del enfrentamiento: “Habría que saber la otra parte, qué le pasó a la amiga. Capaz alguien la tocó”, comentó.
Por su parte, Gonzalo Sorbo se enfocó en algunos movimientos que se observaban en la grabación y señaló: “Hay un gesto que hace ella como ‘¿Qué te pasa?’ y ahí después viene el manotazo, veo que es un hombre, parece uno de seguridad”.
En tanto, Cora Debarbieri remarcó otro momento que llamó la atención durante la secuencia: “Y qué fuerte cuando el seguridad le agarra la mano a ella”.
Sobre el cierre del informe, revelaron que el episodio ocurrió en Tropitango, el boliche de cumbia más popular de la zona norte bonaerense, frecuentado habitualmente por futbolistas, famosos y amantes del género.
Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, lo que provocó que los usuarios comiencen a dejar todo tipo de comentarios al respecto sobre lo que ocurrió en el boliche con la ex pareja de Maradona y todo su entorno.
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