Afirman que Pampita ya conoce a la supuesta nueva pareja de Roberto García Moritán

Además, añadió: "Pampita conocería a la nueva novia de Moritán y la sigue en Instagram; trabaja en la fundación de la cual Carolina es la vicepresidenta honorífica".

nueva novia moritán y pampita.webp

El exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en una clínica de rehabilitación en Entre Ríos para desconectarse tras la repentina atención mediática causada por su escandalosa separación de Pampita.

Pocos días después de regresar a Buenos Aires, las cámaras fotografiaron a una mujer enigmática saliendo de su departamento, a quien se señalaría como la nueva pareja de Moritán. Sin embargo, él habría negado esa información.

nueva novia moritán.mp4

El insólito descuido de Roberto García Moritán mientras hablaba de Pampita

Roberto García Moritán se quedó con un gran momento televisivo y se volvió viral en las redes sociales tras protagonizar un insólito blooper.

Todo se desató cuando el ex funcionario le daba una nota a Intrusos, luego de salir de la clínica de rehabilitación en la estuvo por algunas semanas. En diálogo con el programa de Flor de la V, Moritán hablaba de la separación con Pampita y cómo estaba llevando su nueva vida.

Apenas comenzaba la charla, el cronista Alfonso Oliva le preguntó cómo estaba y si quería contar cómo fueron estos días. “Acabo de dejar a Anita en el colegio. Pasé un fin de semana espectacular, en serio”, anunció García Moritán.

En ese momento, la expresión de su cara cambio de inmediato e hizo un gesto de preocupación al declarar “uy, me rompieron el vidrio”.

“Es tuyo este, ¿no?”, quiso saber Alfonso señalando el vehículo de gama alta sin vidrio. Casi sin entender nada, el ex marido de Pampita dijo: “Me dejás tranquilo, porfa, que me acaba de pasar…”.

“Ahí lo dejaste abierto. Yo no lo veo roto. Estamos tranquilos. Me pongo bien de que no está roto por lo menos. Contanos un balance”, lo corrigió Alfonso al darse cuenta de que el empresario se había olvidado la ventanilla baja.

Ante esto, el papá de Anita se quedó más tranquilo, dándose cuenta que él había tenido una distracción y continuó dando la nota más aliviado.

Sin embargo, este episodio no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, lo que provocó que los usuarios dejen cientos de comentarios al respecto.

Roberto García Moritán blooper