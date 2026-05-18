Sorpresa total con la nueva eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa
La casa de Gran Hermano Generación Dorada quedó sacudida por completo con la nueva gala de eliminación.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus galas más tensas e intensas. Tras una semana cargada de fuertes cruces de convivencia, estrategias cruzadas y un clima de extrema hostilidad, el público dictó su veredicto a través del voto telefónico y determinó que Danelik Galazán sea la nueva eliminada del reality más visto de la televisión argentina.
La salida de la reconocida tiktoker e influencer tucumana se produce en un momento bisagra para el certamen, dejando un tablero completamente reconfigurado dentro del juego.
El desenlace de la noche decantó en un mano a mano de alto voltaje. Danelik debió definir su permanencia en un "versus" directo contra Eduardo Carrera, uno de sus principales rivales dentro de la casa.
Finalmente, la audiencia se inclinó por la continuidad del participante y le dio la espalda a la influencer.
La eliminación de Danelik, de todos modos, llega en el momento más oportuno para ella: ocurre justo en la antesala del tan esperado repechaje, una instancia donde los participantes actuales saben que el juego cambiará por completo con el reingreso de exhermanitos y caras nuevas.
Todos los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada
- Gabriel Lucero
- Divina Gloria (abandono por salud)
- Tomy Riguera (placa planta)
- Carla “Carlota" Bigliani
- Carmiña Masi (expulsada)
- Nicolás Sícaro
- Kennys Palacios
- Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
- Franco Poggio
- Cinzia Francischiello
- Andrea del Boca (abandono por salud)
- Lola Tomaszeuski
- La Maciel (abandono por decisión propia)
- Martín Rodríguez
- Brian Sarmiento
- Solange Abraham (expulsión)
- Nazareno Pompei
- Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
- Daniela De Lucía
- Grecia Colmenares (placa planta)
- Lolo Poggio (placa planta)
- Danelik Galazan
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