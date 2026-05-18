Sorpresa total con la nueva eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus galas más tensas e intensas. Tras una semana cargada de fuertes cruces de convivencia, estrategias cruzadas y un clima de extrema hostilidad, el público dictó su veredicto a través del voto telefónico y determinó que Danelik Galazán sea la nueva eliminada del reality más visto de la televisión argentina.