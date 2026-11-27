Agapornis se quedó sin cantante: el contundente comunicado de la banda
Los músicos reconocieron que la noticia los tomó por sorpresa y expresaron su preocupación por los numerosos shows que tienen programados.
Agapornis atraviesa un inesperado cambio en su formación. La reconocida banda platense comunicó que se quedó sin cantante en plena recta final del año y generó incertidumbre entre sus seguidores, especialmente por los compromisos musicales que tiene por delante.
A través de sus redes sociales, los integrantes publicaron un contundente mensaje en el que dejaron en evidencia su sorpresa por la situación. "Nos quedamos sin cantante. Es una sorpresa para nosotros, más aún en esta época del año con tantos shows confirmados por delante. ¡Esperamos resolverlo pronto!", expresaron.
Aunque evitaron mencionar directamente a la artista, la salida corresponde a Dana Cabrera, quien se había incorporado a la agrupación a fines de 2025. La cantante deja así un lugar que deberá ser ocupado rápidamente para que el grupo pueda cumplir con su agenda de presentaciones.
"Después de tantos años juntos, les pedimos lo mismo de siempre: que nos banquen como lo hicieron desde el primer día. Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes. Apenas tengamos novedades, son los primeros en saberlo", agregaron los músicos en la publicación.
Según trascendió, Cabrera tendría previsto mudarse a Italia, una decisión que habría acelerado su salida de la banda. El periodista Fede Flowers aseguró que habló con uno de los integrantes y que la cantante todavía cumpliría algunos compromisos antes de abandonar el país.
El posible regreso de Melina Lezcano a Agapornis
En medio de la sorpresa por la salida de Cabrera, comenzó a tomar fuerza otra posibilidad que despertó entusiasmo entre los fanáticos: el regreso de Melina Lezcano, una de las voces más emblemáticas de la historia de Agapornis.
La artista formó parte de la agrupación durante casi una década, entre 2013 y 2022, y se convirtió en una de sus principales figuras durante los años de mayor popularidad de la banda. Su alejamiento marcó el final de una etapa importante para el conjunto platense. En las últimas horas, un detalle alimentó las especulaciones: Melina volvió a tomar el micrófono durante el casamiento de Valentina Salezzi, donde estuvo a cargo de animar la celebración.
Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen aseguró en el programa Nuevo Día que el regreso de la cantante estaría confirmado. Sin embargo, hasta el momento no hubo un anuncio oficial de la artista ni de la banda que ratifique esa posibilidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario