El posible regreso de Melina Lezcano a Agapornis

En medio de la sorpresa por la salida de Cabrera, comenzó a tomar fuerza otra posibilidad que despertó entusiasmo entre los fanáticos: el regreso de Melina Lezcano, una de las voces más emblemáticas de la historia de Agapornis.

La artista formó parte de la agrupación durante casi una década, entre 2013 y 2022, y se convirtió en una de sus principales figuras durante los años de mayor popularidad de la banda. Su alejamiento marcó el final de una etapa importante para el conjunto platense. En las últimas horas, un detalle alimentó las especulaciones: Melina volvió a tomar el micrófono durante el casamiento de Valentina Salezzi, donde estuvo a cargo de animar la celebración.

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen aseguró en el programa Nuevo Día que el regreso de la cantante estaría confirmado. Sin embargo, hasta el momento no hubo un anuncio oficial de la artista ni de la banda que ratifique esa posibilidad.