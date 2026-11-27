Murió Gerald R. Molen, ganador del Oscar y actor de Jurassic Park
Ganó un Oscar por La lista de Schindler y también tuvo una participación en la emblemática película Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg.
El mundo de Hollywood atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte de Gerald R. Molen, una de las figuras que dejó su huella en algunas de las grandes producciones cinematográficas de las últimas décadas. Su fallecimiento se produjo el 23 de noviembre en Montana, Estados Unidos, y la noticia fue confirmada por su familia.
Molen tuvo una extensa carrera en la industria y trabajó en numerosas películas de alto perfil, aunque uno de los mayores reconocimientos llegó por su participación en La lista de Schindler. La película, dirigida por Steven Spielberg, se consagró en los Premios Oscar y obtuvo la estatuilla a Mejor Película, galardón que también quedó en manos de Molen como productor.
Además de su recorrido detrás de cámara, tuvo una pequeña aparición como actor en Jurassic Park, el clásico estrenado en 1993 que marcó a varias generaciones y se convirtió en una de las franquicias más emblemáticas del cine. En aquella película interpretó al veterinario que atiende al tricerátops enfermo, en una de las escenas más recordadas de la historia.
Su vínculo con Spielberg fue mucho más allá de esas producciones. Molen trabajó en distintos proyectos del cineasta y fue una pieza importante en el universo de Amblin Entertainment, la compañía detrás de grandes éxitos de Hollywood. Su trayectoria también incluyó títulos como Hook, El mundo perdido: Jurassic Park, Los Picapiedra, Casper y Twister.
Con su muerte, Hollywood despide a un hombre que participó de algunas de las películas más exitosas y recordadas de la industria, tanto desde la producción como con breves apariciones frente a cámara.
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