Además de su recorrido detrás de cámara, tuvo una pequeña aparición como actor en Jurassic Park, el clásico estrenado en 1993 que marcó a varias generaciones y se convirtió en una de las franquicias más emblemáticas del cine. En aquella película interpretó al veterinario que atiende al tricerátops enfermo, en una de las escenas más recordadas de la historia.