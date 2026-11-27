La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en Bondi Live. Según explicó, el episodio tuvo lugar sobre la Ruta 5, entre las localidades de 9 de Julio y Carlos Casares. Al describir la gravedad de lo ocurrido, el periodista sostuvo que "se accidentaron y no se mataron de pedo".

El siniestro se produjo cuando intentaron adelantar a un camión y advirtieron que otro vehículo circulaba en sentido contrario. Ante esa situación, quien conducía tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar el choque y la camioneta terminó sobre la banquina.

En el vehículo viajaban cuatro personas: Felipe, su novia y dos amigos. El grupo se dirigía a una quinta que tienen en Casares y, según trascendió, "se llevaron un susto terrible".

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones. La noticia fue confirmada por el abogado de la familia, César Carozza, quien llevó tranquilidad sobre el estado de todos: "están todos bien" y "me dijo que estaban bien, que no se hicieron nada, no tuvieron ni un rasguño".