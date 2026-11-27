Marian Saud habló de su relación con Facundo Arana tras las fotos que alimentaron las versiones
Marian Saud en medio de las versiones que la señalaron como nueva pareja de Facundo Arana, salió a hablar.
Marian Saud salió a aclarar las versiones que la relacionaron sentimentalmente con Facundo Arana, luego de que trascendieran supuestos indicios de un vínculo entre ambos. La diseñadora habló con Pochi, de Gossipeame, y negó estar en pareja con el actor, además de explicar cómo se conocieron y cuál fue el motivo de sus encuentros.
“No salgo con Facundo Arana”, aseguró. Sobre el origen de su relación, contó: “Nos presentó una amiga en común, nos reunimos los 3 para hacer algo en mi desfile, no se pudo este año porque tenía funciones y recién empezaba. Lo va a hacer el año que viene”.
También se refirió a una de las salidas que compartieron y aclaró que no fue un encuentro romántico, sino una reunión con otras personas. “Me invitó con amigos a ver su obra, fuimos a comer en grupo por avenida Corrientes”, explicó.
Otro de los elementos que alimentó las especulaciones fueron las imágenes que publicó en sus redes sociales, donde aparecía el perro del actor. Frente a las interpretaciones que surgieron, Saud detalló cómo se dio esa situación y negó haber buscado generar repercusiones.
“Vino a mi casa con su perro que era muy bebé, no podía pisar la calle porque todavía no tenía todas las vacunas”. Luego agregó: “Subí una historia de los perros jugando, porque eran súpertiernos, tengo más fotos con mi perro que mías casi. No lo arrobe a él ni puse el nombre del perro. Jamás pensé que dos perritos jugando haría tanto lío. Se hizo una locura que no es”, expresó.
Para cerrar, la diseñadora volvió a remarcar que entre ambos existe una buena relación, pero descartó que haya algo más. “Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”.
Las publicaciones que alimentaron los rumores entre Marian Saud y Facundo Arana
Las versiones de un posible romance habían comenzado a circular luego de que Pepe Ochoa mencionara en LAM algunas publicaciones de la diseñadora que despertaron sospechas. Entre ellas, señaló fotografías junto al perro del actor y otras en las que Saud aparecía con un casco que pertenecería a Arana.
“Lo que empezó a pasar fue que la pareja de Facundo, que se llama Marian Saud, que es una diseñadora, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo”, explicó el panelista.
Durante el programa, Karina Iavícoli también planteó que Arana podía rehacer su vida sentimental. No obstante, Ochoa señaló que la situación habría generado controversia por un supuesto intento del actor de recomponer su vínculo con María Susini mientras comenzaba a relacionarse con otra mujer.
“A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”, sostuvo el periodista al hablar sobre la información que había recibido.
En medio de las versiones, también volvieron a cobrar relevancia las declaraciones que Arana había realizado en agosto, cuando estuvo invitado a PH, Podemos Hablar. En aquella oportunidad, el actor manifestó públicamente que todavía quería luchar por su relación con Susini, con quien tiene tres hijos.
“No todo el mundo tiene la gracia de encontrar al amor de su vida, en su vida. Entonces, cuando lo encontrás, la peleás. Hay que pelear hasta lo último, me parece que es así”, había expresado.
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