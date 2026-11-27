Para cerrar, la diseñadora volvió a remarcar que entre ambos existe una buena relación, pero descartó que haya algo más. “Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”.

Las publicaciones que alimentaron los rumores entre Marian Saud y Facundo Arana

Las versiones de un posible romance habían comenzado a circular luego de que Pepe Ochoa mencionara en LAM algunas publicaciones de la diseñadora que despertaron sospechas. Entre ellas, señaló fotografías junto al perro del actor y otras en las que Saud aparecía con un casco que pertenecería a Arana.

“Lo que empezó a pasar fue que la pareja de Facundo, que se llama Marian Saud, que es una diseñadora, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo”, explicó el panelista.

Durante el programa, Karina Iavícoli también planteó que Arana podía rehacer su vida sentimental. No obstante, Ochoa señaló que la situación habría generado controversia por un supuesto intento del actor de recomponer su vínculo con María Susini mientras comenzaba a relacionarse con otra mujer.

“A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”, sostuvo el periodista al hablar sobre la información que había recibido.

En medio de las versiones, también volvieron a cobrar relevancia las declaraciones que Arana había realizado en agosto, cuando estuvo invitado a PH, Podemos Hablar. En aquella oportunidad, el actor manifestó públicamente que todavía quería luchar por su relación con Susini, con quien tiene tres hijos.

“No todo el mundo tiene la gracia de encontrar al amor de su vida, en su vida. Entonces, cuando lo encontrás, la peleás. Hay que pelear hasta lo último, me parece que es así”, había expresado.