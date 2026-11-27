Patricia Bullrich

Tras la media sanción, el texto fue girado a Diputados, para su sanción definitiva. Se da por descontado que se debatirá en el marco del período de sesiones extraordinarias que se extenderían durante todo el mes de diciembre.

Senado: votaron a favor

Los 43 senadores que respaldaron la reforma electoral fueron:

Abad , Maximiliano – Unión Cívica Radical (Buenos Aires)

, – Unión Cívica Radical (Buenos Aires) Abdala , Bartolomé Esteban – La Libertad Avanza (San Luis)

, – La Libertad Avanza (San Luis) Almeida , Romina María – La Libertad Avanza (Entre Ríos)

, – La Libertad Avanza (Entre Ríos) Álvarez Rivero , Carmen – La Libertad Avanza (Córdoba)

, – La Libertad Avanza (Córdoba) Arce , Carlos Omar – Movimiento por Misiones (Misiones)

, – Movimiento por Misiones (Misiones) Arrascaeta , Ivanna Marcela – La Libertad Avanza (San Luis)

, – La Libertad Avanza (San Luis) Atauche , Ezequiel – La Libertad Avanza (Jujuy)

, – La Libertad Avanza (Jujuy) Bedia , Vilma Facunda – La Libertad Avanza (Jujuy)

, – La Libertad Avanza (Jujuy) Benegas Lynch , Joaquín Alberto – La Libertad Avanza (Entre Ríos)

, – La Libertad Avanza (Entre Ríos) Bullrich , Patricia – La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

, – La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Carambia , José María – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)

, – Movere Santa Cruz (Santa Cruz) Cervi , Mario Pablo – La Libertad Avanza (Neuquén)

, – La Libertad Avanza (Neuquén) Corroza , Julieta – La Neuquinidad (Neuquén)

, – La Neuquinidad (Neuquén) Coto, Agustín Pedro – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

– La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) Cristina, Andrea Marcela – Frente PRO (Chubut)

– Frente PRO (Chubut) Espínola, Carlos Mauricio – Provincias Unidas (Corrientes)

– Provincias Unidas (Corrientes) Fama, Flavio Sergio - Unión Cívica Radical (Catamarca)

- Unión Cívica Radical (Catamarca) Fullone, Enzo Paolo – La Libertad Avanza (Río Negro)

– La Libertad Avanza (Río Negro) Gadano, Natalia Elena – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)

– Movere Santa Cruz (Santa Cruz) Galaretto, Eduardo Horacio – Unión Cívica Radical (Santa Fe)

– Unión Cívica Radical (Santa Fe) Godoy, Juan Cruz – La Libertad Avanza (Chaco)

– La Libertad Avanza (Chaco) Goerling Lara, Enrique Martín – Frente PRO (Misiones)

– Frente PRO (Misiones) Guzmán Coraita, Gonzalo – La Libertad Avanza (Salta)

– La Libertad Avanza (Salta) Huala, María Victoria – Frente PRO (La Pampa)

– Frente PRO (La Pampa) Juez, Luis Alfredo – La Libertad Avanza (Córdoba)

– La Libertad Avanza (Córdoba) Juri, Mariana – Unión Cívica Radical (Mendoza)

– Unión Cívica Radical (Mendoza) Kroneberger, Daniel Ricardo – UCR (La Pampa)

– UCR (La Pampa) López, Claudia Cecilia – La Libertad Avanza (La Rioja)

– La Libertad Avanza (La Rioja) Losada, Carolina – Unión Cívica Radical (Santa Fe)

– Unión Cívica Radical (Santa Fe) Márquez, Nadia Judith – La Libertad Avanza (Neuquén)

– La Libertad Avanza (Neuquén) Monte de Oca, María Belén – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

– La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) Monteverde, Agustín Aníbal – La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

– La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Olivera Lucero, Bruno Antonio – La Libertad Avanza (San Juan)

– La Libertad Avanza (San Juan) Orozco, María Emilia – La Libertad Avanza (Salta)

– La Libertad Avanza (Salta) Paoltroni, Francisco Manuel – La Libertad Avanza (Formosa)

– La Libertad Avanza (Formosa) Rojas Decut, Sonia Elizabeth – Movimiento por Misiones (Misiones)

– Movimiento por Misiones (Misiones) Royon, Flavia Gabriela – Primero los Salteños (Salta)

– Primero los Salteños (Salta) Schneider, Silvana Lorena – Unión Cívica Radical (Chaco)

– Unión Cívica Radical (Chaco) Suárez, Rodolfo Alejandro – Unión Cívica Radical (Mendoza)

– Unión Cívica Radical (Mendoza) Terenzi, Edith Elizabeth – Despierta Chubut (Chubut)

– Despierta Chubut (Chubut) Valenzuela, Mercedes Gabriela – Unión Cívica Radical (Corrientes)

– Unión Cívica Radical (Corrientes) Vigo, Alejandra María – Provincias Unidas (Córdoba)

– Provincias Unidas (Córdoba) Vischi, Eduardo Alejandro – Unión Cívica Radical (Corrientes)

Senado: votaron en contra

Los 29 senadores que rechazaron la reforma electoral fueron:

Andrada, Guillermo Eduardo – Convicción Federal (Catamarca)

– Convicción Federal (Catamarca) Avila, Beatriz Luisa – Independencia (Tucumán)

– Independencia (Tucumán) Bahl, Adán Humberto – Justicialista (Entre Ríos)

– Justicialista (Entre Ríos) Bensusán, Daniel Pablo – Justicialista (La Pampa)

– Justicialista (La Pampa) Capitanich, Jorge Milton – Justicialista (Chaco)

– Justicialista (Chaco) Corpacci, Lucía Benigna – Justicialista (Catamarca)

– Justicialista (Catamarca) De Pedro, Eduardo Enrique – Justicialista (Buenos Aires)

– Justicialista (Buenos Aires) Di Tullio, Juliana – Justicialista (Buenos Aires)

– Justicialista (Buenos Aires) Fernández Sagasti, Anabel – Justicialista (Mendoza)

– Justicialista (Mendoza) Giménez Navarro, María Celeste – Justicialista (San Juan)

– Justicialista (San Juan) González, María Teresa Margarita – Justicialista (Formosa)

– Justicialista (Formosa) Kirchner, Alicia Margarita Antonia – Justicialista (Santa Cruz)

– Justicialista (Santa Cruz) Lewandowski, Marcelo Néstor – Justicialista (Santa Fe)

– Justicialista (Santa Fe) Linares, Carlos Alberto – Justicialista (Chubut)

– Justicialista (Chubut) López, Cándida Cristina – Justicialista (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

– Justicialista (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) López, María Florencia – Justicialista (La Rioja)

– Justicialista (La Rioja) Manzur, Juan Luis – Justicialista (Tucumán)

– Justicialista (Tucumán) Marks, Ana Inés – Justicialista (Río Negro)

– Justicialista (Río Negro) Mayans, José Miguel Ángel – Justicialista (Formosa)

– Justicialista (Formosa) Mendoza, Sandra Mariela – Convicción Federal (Tucumán)

– Convicción Federal (Tucumán) Moisés, María Carolina – Convicción Federal (Jujuy)

– Convicción Federal (Jujuy) Moreno, Elia Esther del Carmen – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)

– Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero) Neder, José Emilio – Justicialista (Santiago del Estero)

– Justicialista (Santiago del Estero) Recalde, Mariano – Justicialista (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

– Justicialista (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Rejal, Jesús Fernando – Justicialista (La Rioja)

– Justicialista (La Rioja) Salino, Fernando Aldo – Justicia Social Federal (San Luis)

– Justicia Social Federal (San Luis) Soria, Martín Ignacio – Justicialista (Río Negro)

– Justicialista (Río Negro) Uñac, Sergio Mauricio – Justicialista (San Juan)

– Justicialista (San Juan) Zamora, Gerardo – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)

Detalle de la votación: