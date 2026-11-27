Qué senadores votaron a favor de la suspensión de las PASO
La Reforma Política que aprobó el Senado incluye también Ficha Limpia, modificaciones a la veda electoral y en la elección de representantes al Parlasur.
El gobierno de Javier Milei se anotó este jueves un gran triunfo en el Senado al conseguir la media sanción de su proyecto para suspender por única vez y de cara a las elecciones del próxim año las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, que responde únicamente a la estrategia electoral del gobierno libertario, fue aprobada con 43 fotos y 29 en contra.
La Reforma Electoral incluye, además de la suspensión de PASO, la implementación de Ficha Limpia, modificaciones a la veda electoral y cambios en la elección de los representantes en el Parlasur, entre otros puntos.
El oficialismo logró sacar adelante la iniciativa con el ya habitual apoyo del PRO y la UCR además de varias de las fuerzas provinciales.
En la previa del debate en el Senado el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, había anticipado que contaban con los votos necesarios para conseguir la media sanción. "Vamos a estar arriba de los votos necesario", aseguró Santilli.
Tras más de cinco horas de debate, se llevó adelante la votación en la que el interbloque que conduce José Mayans rechazó la iniciativa, además de la tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. Tampoco acompañaron la medida los tres senadores que conviven en Convicción Federal: Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.
Tras la media sanción, el texto fue girado a Diputados, para su sanción definitiva. Se da por descontado que se debatirá en el marco del período de sesiones extraordinarias que se extenderían durante todo el mes de diciembre.
Senado: votaron a favor
Los 43 senadores que respaldaron la reforma electoral fueron:
- Abad, Maximiliano – Unión Cívica Radical (Buenos Aires)
- Abdala, Bartolomé Esteban – La Libertad Avanza (San Luis)
- Almeida, Romina María – La Libertad Avanza (Entre Ríos)
- Álvarez Rivero, Carmen – La Libertad Avanza (Córdoba)
- Arce, Carlos Omar – Movimiento por Misiones (Misiones)
- Arrascaeta, Ivanna Marcela – La Libertad Avanza (San Luis)
- Atauche, Ezequiel – La Libertad Avanza (Jujuy)
- Bedia, Vilma Facunda – La Libertad Avanza (Jujuy)
- Benegas Lynch, Joaquín Alberto – La Libertad Avanza (Entre Ríos)
- Bullrich, Patricia – La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Carambia, José María – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)
- Cervi, Mario Pablo – La Libertad Avanza (Neuquén)
- Corroza, Julieta – La Neuquinidad (Neuquén)
- Coto, Agustín Pedro – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)
- Cristina, Andrea Marcela – Frente PRO (Chubut)
- Espínola, Carlos Mauricio – Provincias Unidas (Corrientes)
- Fama, Flavio Sergio - Unión Cívica Radical (Catamarca)
- Fullone, Enzo Paolo – La Libertad Avanza (Río Negro)
- Gadano, Natalia Elena – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)
- Galaretto, Eduardo Horacio – Unión Cívica Radical (Santa Fe)
- Godoy, Juan Cruz – La Libertad Avanza (Chaco)
- Goerling Lara, Enrique Martín – Frente PRO (Misiones)
- Guzmán Coraita, Gonzalo – La Libertad Avanza (Salta)
- Huala, María Victoria – Frente PRO (La Pampa)
- Juez, Luis Alfredo – La Libertad Avanza (Córdoba)
- Juri, Mariana – Unión Cívica Radical (Mendoza)
- Kroneberger, Daniel Ricardo – UCR (La Pampa)
- López, Claudia Cecilia – La Libertad Avanza (La Rioja)
- Losada, Carolina – Unión Cívica Radical (Santa Fe)
- Márquez, Nadia Judith – La Libertad Avanza (Neuquén)
- Monte de Oca, María Belén – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)
- Monteverde, Agustín Aníbal – La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Olivera Lucero, Bruno Antonio – La Libertad Avanza (San Juan)
- Orozco, María Emilia – La Libertad Avanza (Salta)
- Paoltroni, Francisco Manuel – La Libertad Avanza (Formosa)
- Rojas Decut, Sonia Elizabeth – Movimiento por Misiones (Misiones)
- Royon, Flavia Gabriela – Primero los Salteños (Salta)
- Schneider, Silvana Lorena – Unión Cívica Radical (Chaco)
- Suárez, Rodolfo Alejandro – Unión Cívica Radical (Mendoza)
- Terenzi, Edith Elizabeth – Despierta Chubut (Chubut)
- Valenzuela, Mercedes Gabriela – Unión Cívica Radical (Corrientes)
- Vigo, Alejandra María – Provincias Unidas (Córdoba)
- Vischi, Eduardo Alejandro – Unión Cívica Radical (Corrientes)
Senado: votaron en contra
Los 29 senadores que rechazaron la reforma electoral fueron:
- Andrada, Guillermo Eduardo – Convicción Federal (Catamarca)
- Avila, Beatriz Luisa – Independencia (Tucumán)
- Bahl, Adán Humberto – Justicialista (Entre Ríos)
- Bensusán, Daniel Pablo – Justicialista (La Pampa)
- Capitanich, Jorge Milton – Justicialista (Chaco)
- Corpacci, Lucía Benigna – Justicialista (Catamarca)
- De Pedro, Eduardo Enrique – Justicialista (Buenos Aires)
- Di Tullio, Juliana – Justicialista (Buenos Aires)
- Fernández Sagasti, Anabel – Justicialista (Mendoza)
- Giménez Navarro, María Celeste – Justicialista (San Juan)
- González, María Teresa Margarita – Justicialista (Formosa)
- Kirchner, Alicia Margarita Antonia – Justicialista (Santa Cruz)
- Lewandowski, Marcelo Néstor – Justicialista (Santa Fe)
- Linares, Carlos Alberto – Justicialista (Chubut)
- López, Cándida Cristina – Justicialista (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)
- López, María Florencia – Justicialista (La Rioja)
- Manzur, Juan Luis – Justicialista (Tucumán)
- Marks, Ana Inés – Justicialista (Río Negro)
- Mayans, José Miguel Ángel – Justicialista (Formosa)
- Mendoza, Sandra Mariela – Convicción Federal (Tucumán)
- Moisés, María Carolina – Convicción Federal (Jujuy)
- Moreno, Elia Esther del Carmen – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)
- Neder, José Emilio – Justicialista (Santiago del Estero)
- Recalde, Mariano – Justicialista (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Rejal, Jesús Fernando – Justicialista (La Rioja)
- Salino, Fernando Aldo – Justicia Social Federal (San Luis)
- Soria, Martín Ignacio – Justicialista (Río Negro)
- Uñac, Sergio Mauricio – Justicialista (San Juan)
- Zamora, Gerardo – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)
Detalle de la votación:
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