Agustín Rada descolocó a Mario Pergolini con un comentario sobre Evelyn Botto
El humorista sorprendió al conductor de Otro día perdido con una inesperada observación sobre su vínculo con la panelista y terminó exponiendo una supuesta preferencia al aire.
Una charla sobre los celos terminó en una escena inesperada en Otro día perdido. Mientras Mario Pergolini conversaba con Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto sobre el tema, el humorista lanzó una frase que dejó al conductor sin demasiadas posibilidades de escapar de la situación.
Todo comenzó cuando el programa puso sobre la mesa el comportamiento de las personas celosas. La conversación avanzaba entre opiniones y ejemplos hasta que Rada decidió llevar la cuestión al terreno personal y apuntó directamente contra Pergolini.
“Yo siento a veces que vos la preferís un poco más a Evelyn”, lanzó el humorista, dejando al conductor en el centro de la escena. Pergolini reaccionó sorprendido ante la observación, pero Rada rápidamente explicó de dónde venía su comentario. “Yo estoy desde antes y me parece raro eso”, agregó, en referencia al vínculo que mantienen dentro del programa.
La situación tomó todavía más temperatura cuando Botto decidió meterse en la conversación. Entre risas, la panelista respaldó la percepción de su compañero: “Yo no quería decir nada, pero sí”.
El intercambio dejó a Pergolini intentando responder ante la inesperada acusación, mientras Rada continuaba con su particular teoría. Finalmente, el humorista terminó blanqueando su propia posición sobre el asunto: “Yo soy celoso”.
La confesión provocó otra reacción del conductor, que decidió ponerle un freno a las intervenciones de su compañero con una respuesta cargada de humor: “No puede, no puede seguir así. Tratate, Agustín, tratate”.
Así, lo que había comenzado como una conversación sobre los celos terminó convertido en una suerte de pase de facturas al aire, con Soy Rada señalando a Pergolini por una supuesta preferencia hacia Evelyn Botto y la propia panelista sumándose a la chicana.
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