Agustín Rada descolocó a Mario Pergolini con un comentario sobre Evelyn Botto

La confesión provocó otra reacción del conductor, que decidió ponerle un freno a las intervenciones de su compañero con una respuesta cargada de humor: “No puede, no puede seguir así. Tratate, Agustín, tratate”.

Así, lo que había comenzado como una conversación sobre los celos terminó convertido en una suerte de pase de facturas al aire, con Soy Rada señalando a Pergolini por una supuesta preferencia hacia Evelyn Botto y la propia panelista sumándose a la chicana.