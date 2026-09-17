José María Muscari se mostró orgulloso de su hijo Lucio por cumplir su gran sueño
A través de su cuenta oficial de Instagram, el director celebró el éxito de su hijo y emocionó a todos sus seguidores. Los detalles y el video del festejo.
Un paso decisivo hacia la concreción de sus metas personales y profesionales vivió Lucio, el hijo del reconocido director teatral José María Muscari. El joven superó exitosamente las evaluaciones teóricas y prácticas requeridas para obtener el título de piloto privado, dando así el puntapié inicial en su instrucción dentro del ámbito aeronáutico. La noticia fue compartida por el propio artista a través de sus redes sociales, donde publicó fotos del festejo, material en video y postales junto a los directivos e instructoras del centro de formación.
En medio de la alegría por el resultado alcanzado en los exámenes, Muscari acompañó las imágenes con frases cargadas de entusiasmo, manifestando en una de sus intervenciones: “Piloto privado, qué orgullo” A su vez, al momento de presentar el material audiovisual en su cuenta oficial, el creador escénico añadió el mensaje: “MI hijo el PILOTO @lucio_muscariok”.
El festejo contó con la presencia de personas fundamentales en la vida del joven. Entre los presentes estuvieron su tío Beto y su amiga Mia, quien viajó especialmente desde la provincia de Corrientes para estar a su lado en este día trascendental. El artista hizo hincapié en el esfuerzo de su hijo para completar esta primera etapa de formación y remarcó la importancia del entorno que lo guió durante las horas de vuelo.
Para dar cuenta de la significación del logro, Muscari detalló el alcance de esta meta en la carrera de Lucio expresando: “Mi hijo querido acaba de aprobar su examen teórico y práctico y es PILOTO PRIVADO el primer tramo de su sueño para convertirse en piloto comercial”.
Al referirse a la felicidad reflejada en el rostro de ambos durante los festejos, el director invitó a sus seguidores a apreciar las postales del momento señalando: “Miren su alegría y mi orgullo en las fotos”. Asimismo, en el video grabado durante la celebración, se puede escuchar la frase explicativa que resume el acontecimiento: "Recibidísimo como piloto privado”.
El reconocimiento de Muscari no se limitó a su círculo íntimo, sino que incluyó a las autoridades e instructores de la academia de aviación. Sobre el establecimiento donde el joven realiza sus estudios, el director destacó que se trata de un lugar: “en donde no solo son serios y rigurosos en lo suyo sino que además desborda de calidad humana”.
Para coronar el emotivo posteo, el dramaturgo reflexionó sobre el vínculo que los une y la satisfacción de acompañar los proyectos de sus seres queridos: “Qué lindo es tener un hijo como el que tengo con que la vida me premió. LES DESEO Y LES COMPARTO ESTA FELICIDAD HERMOSA QUE ES ACOMPAÑAR A CUMPLIR SUEÑOS A LA GENTE QUE AMAMOS”
La inclinación de Lucio por la aviación ya había tenido un hito clave en marzo de 2026, cuando celebró sus 18 años. En aquella oportunidad, su padre le obsequió una experiencia de vuelo en avioneta compartida junto a su tío Beto. Durante la previa a la realización de ese trayecto, la entrenadora a cargo le planteó la posibilidad de tomar los mandos, a lo que el joven entusiasmado reaccionó diciendo: “Estaría increíble, sí”
Sorprendido por la inmediatez de la propuesta, Lucio repreguntó: “¿Ahora?”. Ante la escena en la cabina, Muscari aportó su cuota de humor antes del despegue expresando: “Pero por favor, que maneje ella”. En aquel momento, tras la cena familiar y el bautismo en el aire, el artista vislumbró el futuro de su hijo afirmando: “Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera”
Este hito profesional se suma a la particular historia de vida de ambos. La llegada de Lucio a la familia se dio mediante un proceso de adopción iniciado cuando el joven tenía 14 años y vivía en Corrientes, momento en que revisó los legajos de los aspirantes. Esa vivencia dio origen a "Lucio y yo", la obra de teatro escrita y dirigida por Muscari que aborda la adopción y la convivencia entre ambos, proyecto que contó con aportes y asistencia del propio Lucio en los ensayos mientras avanza en su carrera aeronáutica.
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