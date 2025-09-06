Agustina Peñalva denunció por streaming a un hombre por acoso
La también locutora relató que el acoso comenzó hace dos semanas, cuando el hombre se le acercó en un restaurante.
La periodista de C5N, Agustina Peñalva denunció públicamente a un hombre por acoso, a quien identificó como Walter Graciano. Visiblemente angustiada, anunció que se dirigía de inmediato a una comisaría para radicar la denuncia formal.
Durante su habitual programa de streaming "Plumas Negras" , la periodista relató que el acoso comenzó hace dos semanas, cuando el hombre se le acercó en un restaurante, y escaló rápidamente.
La periodista que es una referente de San Lorenzo de Almagro constató que el individuo también contactó a su manicurista para pedirle su número de teléfono y dirección, y que además le envió múltiples mensajes "bastante fuertes" por Instagram.
El hecho que precipitó la denuncia ocurrió en su gimnasio (Sport Club). El hombre, a quien reconoció del restaurante, la "interceptó" ayer jueves mientras entrenaba. Hoy, la periodista confirmó en la recepción que Graciano se anotó la semana pasada y que el personal advirtió que "él entra y sale al gimnasio a la hora que yo entro y salgo para toparse conmigo".
"Las denuncias públicas suman más que las de la comisaría. Yo vivo muy cerca del gimnasio y la situación es compleja", afirmó Peñalva, quien teme que el acosador sepa dónde vive.
La periodista aseguró que decidió hacer pública la identidad del hombre antes de ir a la policía: "No sé si está en la puerta o no está en la puerta".
"Me siento rezarpada. Las denuncias públicas a veces suman más que las de la comisaría y por lo menos la cara de este tipo está acá", explicó a su comunidad.
Además manifestó que se dirige a la comisaría con todos los datos del denunciado, ya que el gimnasio los tiene registrados. Además, agradeció al Sport Club por poner "a disposición sus cámaras para que la policía vaya" y compruebe el patrón de seguimiento del hombre.
