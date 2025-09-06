Agustina Peñalva denunció por streaming a un hombre por acoso

"Las denuncias públicas suman más que las de la comisaría. Yo vivo muy cerca del gimnasio y la situación es compleja", afirmó Peñalva, quien teme que el acosador sepa dónde vive.

La periodista aseguró que decidió hacer pública la identidad del hombre antes de ir a la policía: "No sé si está en la puerta o no está en la puerta".

"Me siento rezarpada. Las denuncias públicas a veces suman más que las de la comisaría y por lo menos la cara de este tipo está acá", explicó a su comunidad.

Además manifestó que se dirige a la comisaría con todos los datos del denunciado, ya que el gimnasio los tiene registrados. Además, agradeció al Sport Club por poner "a disposición sus cámaras para que la policía vaya" y compruebe el patrón de seguimiento del hombre.