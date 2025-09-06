Rels B hace historia en México: seis sold outs en el Palacio de los Deportes
Con 12 fechas agotadas, el reconocido artista español consolida al pueblo mexicano como su segunda casa.
Rels B regresa a México y confirma, una vez más, la conexión única que tiene con el país. En el marco de su A New Star World Tour, el artista mallorquín agotó doce fechas consecutivas, incluyendo un hecho histórico: seis noches sold out en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos del continente.
México se ha convertido en la segunda casa de Rels B. Prueba de ello es la pasión de sus fans, que lo han acompañado en momentos icónicos como la presentación de su álbum A New Star (1993) desde un balcón en la Colonia Condesa, hasta ahora, con una serie de conciertos que marcan un antes y un después en su carrera.
Entre las sorpresas que Rels B trajo a esta gira en México destacan una camiseta exclusiva del tour y el tan esperado vinilo de A New Star (1993), disponible únicamente en el Palacio de los Deportes, convirtiéndose en piezas de colección para sus seguidores.
El éxito no se limita a los escenarios: su más reciente lanzamiento, ‘TU VAS SIN FAV’, ya es Disco de Platino, acumula más de 150 millones de streams y se mantiene en el Top 50 Global de Spotify. En México, la canción se ha convertido en un fenómeno, consolidando al mallorquín como el único artista internacional dentro del Top 20 de los más escuchados del país.
La llegada de Rels B también fue celebrada con dos publicaciones impresas: una edición especial de Publimetro, que lo llevó a su portada como regalo para sus fans mexicanos. En sus páginas se destacan los logros del artista en nuestro país y una entrevista exclusiva en la que comparte detalles de su trayectoria y de un año que lo consolida como una de las figuras más influyentes de la música en español.
Y una portada con la revista GQ en la que el cantante reveló algunos de los pasos que vienen en su carrera próximamente y sobre todo cómo ha llevado sus éxitos hasta llegar a este momento tan memorable.
Con este recorrido de éxitos, Rels B no solo reafirma su impacto global, sino que consolida a México como el lugar donde su música vibra más fuerte. No cabe duda de que el artista regalará a la Ciudad de México seis noches inolvidables.
