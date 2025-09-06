Rels B hace historia en México: seis sold outs en el Palacio de los Deportes

Embed - Rels B . en Instagram: "1000 millones" View this post on Instagram A post shared by Rels B . (@skinnyflakk)

Y una portada con la revista GQ en la que el cantante reveló algunos de los pasos que vienen en su carrera próximamente y sobre todo cómo ha llevado sus éxitos hasta llegar a este momento tan memorable.

Con este recorrido de éxitos, Rels B no solo reafirma su impacto global, sino que consolida a México como el lugar donde su música vibra más fuerte. No cabe duda de que el artista regalará a la Ciudad de México seis noches inolvidables.