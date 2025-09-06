Netflix estrena una nueva serie sueca de pocos capítulos que está de moda en el mundo
Estrenada este año en la plataforma de streaming, esta producción narra una historia de suspenso y misterio que atrapa a los espectadores. Los detalles en la nota.
El catálogo de Netflix se expande semana tras semana, con diferentes películas y series que se vuelven las favoritas de los espectadores. Si bien se pueden encontrar producciones para todos los gustos, las miniseries se convirtieron en las más elegidas, ya que narran historias atrapantes en poco tiempo.
Una de las tiras más seleccionadas por los usuarios es "Los crímenes de Are", de origen sueco y que llegó este año a la plataforma de streaming. Su historia de drama y suspenso combina giros inesperados que mantienen a cada espectador pegado al sillón durante los seis episodios que presenta.
Con una sola temporada, esta miniserie de origen europeo es ideal para verla de un tirón durante el fin de semana. Además, tiene la participación de actores de primer nivel en su elenco, como Carla Sehn y Kardo Razzazi, quienes le otorgan un salto de calidad a la plantilla con su experiencia en el mundo cinematográfico.
De qué trata "Los crímenes de Are"
La serie sueca "Los crímenes de Are", que cuenta con apenas seis capítulos, sigue a una detective de Estocolmo que se encuentra bajo investigación interna.
En busca de un descanso, viaja a un tranquilo pueblo de esquí, pero su intento de relajarse se ve interrumpido cuando una adolescente desaparece, obligándola a retomar su trabajo policial para develar lo sucedido con la joven.
La historia que presenta esta producción europea la convierte en una de las grandes sensaciones del catálogo de Netflix de este año, siendo una de las más vistas en poco tiempo.
Reparto de "Los crímenes de Are"
- Carla Sehn
- Kardo Razzazi
- Pia Johansson
- Cecilia von der Esch
- Moa Gammel
- Shurafa de Siham
Tráiler de "Los crímenes de Are"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario