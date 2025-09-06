Rusherking estalló después de que Ángela Torres revelara su intimidad mientras eran pareja

Ángela Torres habló de cómo la separación afectó su economía: “Quedé seca”

angela torres rusherking.jpg

En la emisión de este jueves de Nadie dice nada (Luzu), Momi Giardina y Ángela reconocieron que se endeudaron para viajar en business, y terminaron debatiendo sobre las diferencias económicas dentro de la pareja.

“A mí me pasó que yo el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, relató la artista.

“Uy, lo van a poner a Rusherking”, intervino Nico Occhiato, y Ángela confirmó: “Le mandamos un besito”.

Luego, Flor Jazmín preguntó: “¿Y él no colaboraba con un 25% de...?”. “Bue…”, respondió Ángela, dejando claro que no lo hacía.

Acto seguido, la artista continuó: “Y yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él y como que hacía unos gastos... Yo me copiaba, hacía los mismos gastos que él y, claro, quedé seca. Me separé y quedé seca”.

Flor Jazmín reflexionó sobre la situación: “Eso es terrible porque siento que te juega también el querer estar a su altura para que él no deje de hacer cosas. O sea, sentís que todo el tiempo es algo un poco inalcanzable”.

“Totalmente. Y además yo, que siempre fui muy independiente y me mantuve sola desde muy chiquita, no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo. Siempre soy yo la que pago”, cerró Ángela.