La playlist del fin de semana: los lanzamientos que tenés que escuchar sí o sí
Milo J, Fr4nz y Manuel Turizo son algunos de los que presentaron nuevas canciones durante los últimos días.
La industria musical no para y los artistas trabajan para mostrar sus proyectos. Como cada semana, los diferentes cantantes estrenan nuevas canciones, álbumes y hasta anuncian fechas de sus próximas presentaciones en vivo para que sus fans los acompañen y apoyen.
En minutouno.com te dejamos la playlist del fin de semana, donde encontrarás los últimos estrenos para que puedas musicalizar tu día
FR4NZ presenta nuevo single “TO THE MOON
FR4NZ , el innovador artista que ha estado cautivando al público con su música, nos trae su nuevo single “TO THE MOON”, una balada pop al estilo de los 80’ que forma parte de una saga de canciones que cuenta una historia única. Este lanzamiento marca un emocionante capítulo en su carrera, prometiendo llevar a los oyentes a un viaje emocional a través de su narrativa musical.
¿Alguna vez le dijiste que le bajarías la luna a alguien, o que irías ida y vuelta a la luna por esa persona? “TO THE MOON” encapsula esa esencia romántica, inspirada en ese amor singular por quien “le bajarías la luna”. La canción, producida junto a 3música, no solo destaca por su melodía cautivadora, sino también por su letra profunda que resuena con los sentimientos de quienes han amado intensamente.
Acompañando este lanzamiento, FR4NZ presenta un videoclip con un estilo retro muy particular, parte de un concepto estético y sonoro que define esta nueva etapa de su carrera. La combinación de su voz envolvente y la producción evocadora crean una experiencia que representa al artista.
Manuel Turizo estrena su nuevo single “Mírame ahora (salud mi reina)”
El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo presenta su nuevo single promocional “Mírame ahora (Salud Mi Reina)”, una melodía urbana que se adentra en la frescura de los ritmos AfroBeat, combinando energía y sensualidad en un tema que captura el estilo inconfundible del artista.
La canción fue compuesta por Manuel Turizo junto a Julián Maya, Juan Luis Cardona “Maiky Full” y Julián Turizo, y producida por Maya y Maiky Full. Grabada en Colombia y con la participación de Homero Gallardo en la guitarra acústica, el tema fue mezclado y masterizado por Mosty, consolidando un sonido auténtico y lleno de matices que resaltan la versatilidad de Turizo.
El video musical, dirigido por el propio Manuel Turizo en colaboración con Andrés Cifuentes, refleja una estética fresca y orgánica, fiel al espíritu creativo del artista. Con un estilo natural, sensual y pícaro, el audiovisual proyecta la esencia más íntima de Turizo, quien continúa demostrando su talento no solo como intérprete y compositor, sino también como director de sus propios proyectos visuales.
Milo J presenta "Bajo de la piel", un adelanto de su próximo álbum
MILO J, una de las voces más influyentes de la nueva generación de artistas argentinos, presenta “BAJO DE LA PIEL”, el primer adelanto de su próximo álbum “LA VIDA ERA MÁS CORTA”. Producido por el propio MILO J junto a Tatool y Santiago Alvarado, el track funciona como la canción introductoria del disco, que abre el universo conceptual y emocional de esta nueva etapa artística.
“BAJO DE LA PIEL” es una canción introspectiva que habla de las marcas invisibles que deja el tiempo, de las memorias heredadas y de la búsqueda de identidad. Con una lírica profunda y cargada de simbolismo, MILO J expresa:
“Tengo unos tatuajes bajo de la piel
Que no cicatrizaron y otro ser reencarna
No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio…”
El single incluye cánticos de pueblos originarios, que refuerzan la conexión con las raíces y la identidad nacional, y que se entrelazan con una producción moderna, actual, sin perder la esencia local.
