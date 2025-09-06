La playlist del fin de semana: los lanzamientos que tenés que escuchar sí o sí

¿Alguna vez le dijiste que le bajarías la luna a alguien, o que irías ida y vuelta a la luna por esa persona? “TO THE MOON” encapsula esa esencia romántica, inspirada en ese amor singular por quien “le bajarías la luna”. La canción, producida junto a 3música, no solo destaca por su melodía cautivadora, sino también por su letra profunda que resuena con los sentimientos de quienes han amado intensamente.

Acompañando este lanzamiento, FR4NZ presenta un videoclip con un estilo retro muy particular, parte de un concepto estético y sonoro que define esta nueva etapa de su carrera. La combinación de su voz envolvente y la producción evocadora crean una experiencia que representa al artista.

Manuel Turizo estrena su nuevo single “Mírame ahora (salud mi reina)”

El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo presenta su nuevo single promocional “Mírame ahora (Salud Mi Reina)”, una melodía urbana que se adentra en la frescura de los ritmos AfroBeat, combinando energía y sensualidad en un tema que captura el estilo inconfundible del artista.

La canción fue compuesta por Manuel Turizo junto a Julián Maya, Juan Luis Cardona “Maiky Full” y Julián Turizo, y producida por Maya y Maiky Full. Grabada en Colombia y con la participación de Homero Gallardo en la guitarra acústica, el tema fue mezclado y masterizado por Mosty, consolidando un sonido auténtico y lleno de matices que resaltan la versatilidad de Turizo.

El video musical, dirigido por el propio Manuel Turizo en colaboración con Andrés Cifuentes, refleja una estética fresca y orgánica, fiel al espíritu creativo del artista. Con un estilo natural, sensual y pícaro, el audiovisual proyecta la esencia más íntima de Turizo, quien continúa demostrando su talento no solo como intérprete y compositor, sino también como director de sus propios proyectos visuales.

Milo J presenta "Bajo de la piel", un adelanto de su próximo álbum

MILO J, una de las voces más influyentes de la nueva generación de artistas argentinos, presenta “BAJO DE LA PIEL”, el primer adelanto de su próximo álbum “LA VIDA ERA MÁS CORTA”. Producido por el propio MILO J junto a Tatool y Santiago Alvarado, el track funciona como la canción introductoria del disco, que abre el universo conceptual y emocional de esta nueva etapa artística.

“BAJO DE LA PIEL” es una canción introspectiva que habla de las marcas invisibles que deja el tiempo, de las memorias heredadas y de la búsqueda de identidad. Con una lírica profunda y cargada de simbolismo, MILO J expresa:

“Tengo unos tatuajes bajo de la piel

Que no cicatrizaron y otro ser reencarna

No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio…”

El single incluye cánticos de pueblos originarios, que refuerzan la conexión con las raíces y la identidad nacional, y que se entrelazan con una producción moderna, actual, sin perder la esencia local.