Alana de la Garza habló de la nueva temporada de FBI: "En la vida real soy muy tranquila"

Pero donde realmente brilla la serie es en su profundidad institucional, articulada a través de actuaciones soberbias. Esta es una historia de deber, sacrificio y justicia, donde los conflictos morales se desatan en medio del operativo. El elenco, liderado por Missy Peregrym, Zeeko Zaki y la imponente presencia de Alana de la Garza como Isobel Castille, ofrece una batalla de inteligencia y liderazgo.

Castille, la jefa que debe equilibrar la política con el trabajo de campo, se enfrenta a desafíos que ponen a prueba su templanza. Esta solidez interpretativa garantiza que, incluso en las secuencias de mayor riesgo, el corazón de la historia permanezca en la visceralidad de los dilemas que impulsan a sus protagonistas.

La octava temporada nos sumerge en casos que desafían las fronteras de la ley y la tecnología. En este contexto de vigilancia y respuesta rápida, el equipo de agentes especiales busca anticiparse a desastres catastróficos. La serie no da respiro, demostrando una inteligencia narrativa para manejar la escala de los crímenes sin perder la emotividad de los sacrificios personales.

Para celebrar el estreno de esta temporada que promete profundizar en las sombras y luces del Bureau, en minutouno.com hablamos en exclusiva con Alana de la Garza. La talentosa actriz nos contó de primera mano cómo ha sido la evolución de su personaje a lo largo de los años, su experiencia liderando un equipo en sets tan demandantes y el desafío de interpretar a una mujer en una posición de poder tan alta en un mundo tradicionalmente masculino.

Alana compartió detalles, además, sobre el peso de la responsabilidad que siente al representar a los agentes reales, a pesar de que ya viene hace tiempo siendo parte del universo de Dick Wolf, y también reveló su opinión sobre cómo las series policiales de hoy impactan en la percepción de la justicia en la sociedad actual.

La entrevista completa con Alana de la Garza

Durante su entrevista con minutouno.com, Alana de la Garza se mostró emocionada por el lanzamiento de "FBI", pero también hizo hincapié en la importancia de mantener la veracidad en cada caso. La actriz, quien interpreta a Isobel Castille, una mujer que debe dominar no solo el análisis de datos, sino también las complejas redes políticas de Washington, viviendo en un mundo donde cada palabra que dice tiene consecuencias nacionales.

Pero, cuando la presión aumenta, su personaje demuestra que el liderazgo no se trata de mando, sino de entendimiento. Lo poético de su interpretación es cómo entiende que la frialdad necesaria para el cargo puede ser una armadura para proteger la voluntad de su equipo y la suya propia, en especial al saber que, ahora, enfrenta nuevas revelaciones como tener una familia.

Aún así, la propia actriz, en su entrevista con minutouno.com, explicó que si hay algo que tiene esta temporada es cómo la perspectiva de vida y de amor también cambia para cada personaje. En especial cuando la vida de sus agentes se pone en juego.

Por otro lado, si hay algo que tiene de especial la participación de Alana de la Garza en esta serie es que ya es una leyenda en el universo de Wolf. De hecho, fue sobre eso que comenzó hablando en minutouno.com. "La verdad es que creo que la Ley y el Orden fue realmente mi introducción al mundo del crimen. Y es muy divertido porque he pasado de un programa criminal a un programa criminal, así que creo que fue realmente el comienzo para encontrar la verdadera dureza de mi personaje porque en la vida real soy muy tranquila", empezó diciendo.

Luego, agregó: "Crear a Isobel fue una especie de el siguiente paso en esa generación que va desde La Ley y el Orden donde Connie era dura y un poco picante y llena de opiniones, así que ayuda un poco a inculcar ese poder y a esa mujer jefa, supongo. Esa es Isobel".

Tras esto, la actriz habló sobre los cambios que Isobel enfrenta en esta temporada luego de haber sido herida en el final de la séptima. "Es muy interesante porque cuando empiezas un proyecto por primera vez realmente no tienes mucha vida personal, la personalidad realmente tienes que crearla, así que viendo a Isobel en los primeros episodios y a través de las temporadas donde la ves convertirse en familia de este equipo, es lo que hace que veamos un poco más de su personalidad", explicó. Además, luego de esto, contó varios detalles, incluyendo cómo fue su reacción al enterarse que su personaje está casado y que en esta temporada se desarrollará mucho mejor esa historia. No te pierdas la entrevista completa en el video.