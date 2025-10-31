Nicole Neumann apuntó contra el sistema escolar por la rigidez con las faltas

El descargo también incluyó una crítica directa al caos de comunicación que atraviesa la rutina escolar moderna. “No puedo con todas las cosas porque no me da para estar todo el día atrás de veintiocho canales… ¿Podemos tener un solo canal de comunicación? Te juro que prefiero volver al cuadernito con las notitas de comunicaciones por escrito. Las saco, me las pego en el espejo y listo… porque es imposible, de verdad. ¡Por Dios!”, lanzó, visiblemente agotada.

Con tres hijas en edad escolar y varios grupos de WhatsApp en simultáneo -desde el curso hasta los “subchats” de “nenas de cuarto grado” o “regalos de cumpleaños”-, Neumann describió un panorama familiar con el que muchos se sintieron identificados. “No me gusta, pero es un montón”, concluyó, resumiendo en una frase el colapso doméstico que se esconde detrás del glamur mediático.