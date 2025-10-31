Nicole Neumann apuntó contra el sistema escolar por la rigidez con las faltas
La modelo cuestionó las normas que no contemplan ausencias por enfermedad, viajes o trámites familiares, y desató un debate entre padres y madres en redes sociales.
Nicole Neumann encendió una discusión que rápidamente se volvió viral. Desde su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de historias donde se mostró abrumada por lo que definió como la falta de sentido común en el régimen de inasistencias escolares. Con más de dos millones de seguidores, su descargo se expandió con velocidad: un reclamo cotidiano, pero dicho en voz alta por alguien con llegada masiva, se convirtió en tema de conversación nacional.
En un tono entre la catarsis y el agotamiento, relató el día a día de su familia numerosa -Indiana, Allegra, Siena y el pequeño Cruz, su hijo con José Manuel Urcera- y las dificultades para compatibilizar enfermedades, viajes y trámites con las normas inflexibles de los colegios.
“Hagamos catarsis. Tema faltas colegio que no se validan, ya lo hablé, por salud. O sea, imposible”, comenzó, antes de detallar con precisión el caso: “Una de mis hijas tuvo cinco días conjuntivitis, cinco laringitis, cinco mononucleosis infecciosa… Ya son quince días que faltó”.
El relato no terminó ahí. La modelo sumó otras ausencias inevitables: “Una semanita, siete días, ponele, de algún viajecito que otro en el año. Otro día tuvimos que ir a renovar el pasaporte. Otros tantos días tuvo desde dentista o chequeos por esto que tuvo que no hay horarios porque… no hay después de las cinco de la tarde. Entonces, tiene que faltar también. ¿Cómo hacemos? No, está muy mal. ¿Por qué se tiene que quedar libre la chica porque se enfermó? Ni ella ni yo, claramente, queremos que se enferme, que falte al colegio. Pero bueno, ¡hay una vida también afuera del colegio! Entonces es muy difícil el tema de las faltas. Qué bárbaro”.
El posteo de Neumann tocó una fibra sensible: la de cientos de padres y madres que se ven obligados a elegir entre el cumplimiento estricto del calendario escolar o las urgencias de la vida real. Muchos coincidieron en que el sistema parece diseñado para un mundo ideal, sin enfermedades ni contratiempos, algo imposible en la práctica. Y en medio de ese cansancio colectivo, la pregunta de la modelo quedó resonando: ¿por qué se castiga a los chicos por situaciones que escapan totalmente a su control?
El descargo también incluyó una crítica directa al caos de comunicación que atraviesa la rutina escolar moderna. “No puedo con todas las cosas porque no me da para estar todo el día atrás de veintiocho canales… ¿Podemos tener un solo canal de comunicación? Te juro que prefiero volver al cuadernito con las notitas de comunicaciones por escrito. Las saco, me las pego en el espejo y listo… porque es imposible, de verdad. ¡Por Dios!”, lanzó, visiblemente agotada.
Con tres hijas en edad escolar y varios grupos de WhatsApp en simultáneo -desde el curso hasta los “subchats” de “nenas de cuarto grado” o “regalos de cumpleaños”-, Neumann describió un panorama familiar con el que muchos se sintieron identificados. “No me gusta, pero es un montón”, concluyó, resumiendo en una frase el colapso doméstico que se esconde detrás del glamur mediático.
