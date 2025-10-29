La dura realidad que enfrenta Zulma Lobato: debe operarse mientras están por desalojarla
La actriz y exvedette atraviesa un complicado momento económico y de salud, y busca apoyo para costear su cirugía oftalmológica.
Zulma Lobato, reconocida figura del espectáculo argentino, reveló las dificultades que atraviesa en la actualidad. La mediática, que se convirtió en ícono de la televisión y el teatro, contó que se encuentra “al borde del desalojo” debido a que el propietario de su vivienda le exige un alquiler de $400.000, mientras que su ingreso mensual apenas alcanza los $358.000.
A esta situación se suman otros gastos fijos de servicios, lo que hace prácticamente imposible que pueda mantenerse sola. La actriz vive con su perrita caniche toy de 12 años, a quien describe como su familia, y confesó que necesita apoyo económico para poder afrontar la situación.
Además, destacó la importancia de contar con compañía afectiva: “Siento que la única manera de poder pasar este momento de mi vida es con una pareja, un señor de más o menos 40 años que me ayude económicamente, para que tanto con su trabajo como con el mío podamos solventar todos los gastos”, contó en una entrevista con El Destape.
Zulma Lobato se tiene que operar mientras lucha por no ser desalojada
A la dificultad económica se suma un grave problema de salud: Zulma perdió la visión de su ojo derecho tras un violento robo ocurrido a la salida de un cajero, cuando un delincuente la roció con gas pimienta. La operación para recuperar la vista tiene un costo de cinco millones de pesos, cifra que la artista no puede cubrir sola. En sus propias palabras, si tan solo 1.000 personas colaboraran con $5.000 cada una, podría costear la intervención.
También recordó sus años de popularidad y cómo su carrera estuvo marcada por la exposición mediática. Destacó su relación con Anabela Ascar y otros hitos de su trayectoria como vedette y actriz, recordando los escenarios, programas y giras que le dieron fama, pero también las dificultades que acompañaron su éxito, incluyendo la violencia mediática que sufrió en su momento.
A su vez, se refirió a su relación con la familia, explicando que no mantiene contacto con sus sobrinos y que una de sus hermanas evita que ellos sepan de su situación actual. A pesar de la distancia familiar, la artista mantiene la esperanza de recibir apoyo externo y resaltó que su lucha diaria incluye mantener su independencia y cuidado personal, mientras busca soluciones concretas para no perder su vivienda y recuperar su visión.
