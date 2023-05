Alberto Martín habló por primera vez de sus amores con otros hombres: qué dijo

La conductora del ciclo se mostró curiosa en indagar más respecto a la declaración que había llevado a cabo Martín: ¿Tuviste relaciones homosexuales? ¿Cuántas?”. “Sí tuve, no sé cuántas, no me puedo acordar. Era muy travieso”, sostuvo el actor.

“¿Largas? ¿Alguna relación duró más de un año?”, consultó Barbieri, “Sí, claro... Hoy la juventud está en otra cosa. Ya no es tan importante ser varón o ser mujer, hoy es importante lo que sentís y expresarlo”, manifestó el actor. Además, hizo énfasis en que jamás se sintió juzgado. “Yo vengo de José León Suárez, un barrio en el que podía haber pruritos y era otra época. Pero siempre fui un tipo muy libre. No me preocupé por lo que pensaba el resto”, aseguró Alberto.

“¿Y tus hijos qué dicen? ¿Saben la historia?”, lo interrogaron. “No sé si lo saben, pero si no lo saben lo intuyen. Tienen un padre muy amplio”, indicó.

"¿Y con tu esposa lo charlaste?, preguntó Pampito. “¡Más bien! ¿Cómo no voy a charlar este tipo de cosas? Además, las cosas en nuestro medio eran todas muy públicas”, cerró el actor.

