Dua Lipa confirmó cuándo estrena "Dua Lipa (Live from México)"

Para la artista, este tour significó un antes y un después en su trayectoria personal y profesional. En el tráiler de la película, se la puede escuchar muy movilizada compartiendo lo que sintió arriba del escenario: “Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y satisfactoria de mi carrera hasta ahora. Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y lo siento cada noche”.

Las cifras que dejó el "Radical Optimism Tour" son, sencillamente, de otro planeta. La gira cerró con un total de 92 presentaciones repartidas en cinco continentes, logrando hitos como llenar dos noches consecutivas el mítico Wembley Stadium. Con más de 1,75 millones de tickets vendidos en todo el mundo, este nuevo álbum y película son el broche de oro para una etapa que quedará grabada en la memoria de sus seguidores.