Dua Lipa confirmó cuándo estrena "Dua Lipa (Live from México)"
La gira mundial de Dua Lipa, "Radical Optimism" finalizó en México mientras grababan el concierto con dueto con el cantante de Maná, Fher Olvera.
El paso de Dua Lipa por tierras aztecas no fue simplemente una escala más en su agenda. La estrella británica, dueña de tres premios GRAMMY y siete BRIT Awards, sorprendió a todos este jueves al anunciar el lanzamiento de "Dua Lipa (Live From México)". Se trata de un proyecto doble que incluye un álbum en vivo y una película de concierto, registrados durante sus tres presentaciones históricas con entradas agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
Esta producción captura la esencia del "Radical Optimism Tour", una gira que consolidó a la cantante como la soberana absoluta del pop actual. Para los que no aguantan la ansiedad, la película se estrenará el próximo 21 de mayo a las 14 horas de nuestro país a través de su canal oficial de YouTube. Por otro lado, el disco llegará a todas las plataformas de streaming apenas un día después, el 22 de mayo, bajo el sello Warner Records.
Lo que hace que "Dua Lipa (Live From México)" sea un material tan especial es el nivel de detalle y respeto que la artista tuvo con su público. El punto más alto del registro, y que ya está dando que hablar, es el dueto que realizó con Fher Olvera, el líder de la legendaria banda Maná. Juntos interpretaron “Oye Mi Amor”, el hitazo de 1992 que transformó el estadio en un karaoke gigante. Según palabras de Billboard Latin, este momento fue una celebración total a una de las bandas de rock en español más icónicas del planeta.
Esta iniciativa de cantar en el idioma local no fue una excepción, sino una marca registrada de su gira mundial. Dua se encargó de realizar versiones y colaboraciones en nueve idiomas distintos —incluyendo español, italiano, francés y portugués, entre otros— para honrar a cada ciudad que visitaba. Esta sección del show fue la preferida de los fanáticos y recibió elogios de la revista Rolling Stone, que la describió como “una alegre retrospectiva de la historia de la música, a través de la lente de una de las estrellas pop más emocionantes de la actualidad”.
Para la artista, este tour significó un antes y un después en su trayectoria personal y profesional. En el tráiler de la película, se la puede escuchar muy movilizada compartiendo lo que sintió arriba del escenario: “Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y satisfactoria de mi carrera hasta ahora. Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y lo siento cada noche”.
Las cifras que dejó el "Radical Optimism Tour" son, sencillamente, de otro planeta. La gira cerró con un total de 92 presentaciones repartidas en cinco continentes, logrando hitos como llenar dos noches consecutivas el mítico Wembley Stadium. Con más de 1,75 millones de tickets vendidos en todo el mundo, este nuevo álbum y película son el broche de oro para una etapa que quedará grabada en la memoria de sus seguidores.
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