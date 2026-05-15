Revivió Cristian U, con severas críticas a Santiago del Moro: "Tendría que bajar la soberbia en Gran Hermano"

Luego, reveló la realidad de quienes pasaron por la casa más famosa del país: "Acá los Gran Hermano que salimos terminamos siendo como bastardeados después y nos cuesta un montón, no te lo digo por mí, que no me pasó, pero a muchos les pasó de no conseguir laburo, de que los vacilaban porque había estado en un reality. En otros países no pasa eso. Entonces digo, hay algo que se está haciendo mal dentro del núcleo de Gran Hermano".

cristian u contra santiago del moro

Y añadió: "Santiago con la capacidad de conducción que tiene, él tendría que haber conducido el programa, no meterse y darle el curso que seguía Gran Hermano y hubiese sido para mí espectacular. Entonces yo al decir esto, obviamente a Santiago no le gusta que hablen de él y menos que hablen mal o algo negativo, así que yo no me callo, no voy a estar acá siendo un alcahuete ni chupa media, yo te digo lo que me parece, lo que veo, lo que siento y, si no te cae bien, no es un problema mío".

Finalmente, indicó que antes de hablar mal del conductor era considerado en el canal de las pelotas: "Me llamaban a un montón de programas de Telefe, no me llamaron más. Entonces digo, Santiago es una de las figuritas de Gran Hermano, ¿estás hablando mal de él? ¿Estás hablando mal de Gran Hermano? ¿Qué te van a llamar de Barbarossa? No".

"Gran Hermano es espectacular, pero lo están haciendo pelota", concluyó.