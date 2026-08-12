Alejandra Maglietti se indignó al cruzarse con un pitbull sin bozal y la liquidaron en redes: "Andá a terapia"
La panelista relató el momento que vivió mientras salía a comprar empanadas y aseguró que temió por su seguridad y la de su hijo.
Alejandra Maglietti protagonizó un fuerte cruce en redes sociales luego de contar una situación que vivió mientras salía a comprar empanadas. La panelista aseguró que se encontró con un perro de raza pitbull sin bozal y manifestó su indignación por lo ocurrido.
A través de su cuenta de X, Maglietti cuestionó al responsable del animal y sostuvo que existe una normativa que establece el uso obligatorio del bozal para determinadas razas en espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
“Harta estoy de que no respeten a los demás. Hay una ley que dice que en CABA tienen que estar en espacios públicos con bozal obligatoriamente. ¡Indignada estoy! ¡Son unos irresponsables y forr..!”, escribió en medio de su enojo.
El miedo que sintió al encontrarse con el perro
Horas más tarde, la panelista volvió a referirse al episodio y explicó que su preocupación no estaba relacionada únicamente con el animal, sino también con la posibilidad de que una situación de ese tipo pudiera ponerla en riesgo a ella o a su hijo.
“No quiero que mi integridad ni la de mi hijo dependa de la buena voluntad de un tipo que no es capaz de respetar a los demás con las medidas de cuidado adecuadas”, expresó.
Según relató, intentó hacerle notar al responsable que el perro debía contar con las medidas de seguridad correspondientes, pero aseguró que no obtuvo una respuesta favorable.
“Se lo dije y se hizo el tonto, me quejé con el administrador y nada. No quiero depender de la buena voluntad de un tercero”, agregó Maglietti, visiblemente molesta por la situación.
Las respuestas que recibió Maglietti
El descargo rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y otros usuarios de X. Sin embargo, lejos de recibir únicamente mensajes de apoyo, Maglietti también fue cuestionada por varios internautas, que le respondieron con dureza.
Entre los comentarios que recibió se pudieron leer frases como “Mudate”, “Controlá a tu hijo para que no se acerque a mascotas ajenas”, “Andá a terapia” y “Conseguite un problema honesto”.
La discusión rápidamente se trasladó al debate sobre la tenencia responsable de animales, las normas que regulan la circulación de determinadas razas en espacios públicos y las responsabilidades de los dueños.
Mientras la publicación continúa generando reacciones, Maglietti dejó clara su postura y sostuvo que la seguridad de las personas no debería quedar sujeta a la responsabilidad individual de terceros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario