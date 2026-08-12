Alejandra Maglietti se indignó al cruzarse con un pitbull sin bozal y la liquidaron en redes: "Andá a terapia"

Según relató, intentó hacerle notar al responsable que el perro debía contar con las medidas de seguridad correspondientes, pero aseguró que no obtuvo una respuesta favorable.

“Se lo dije y se hizo el tonto, me quejé con el administrador y nada. No quiero depender de la buena voluntad de un tercero”, agregó Maglietti, visiblemente molesta por la situación.

Las respuestas que recibió Maglietti

El descargo rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y otros usuarios de X. Sin embargo, lejos de recibir únicamente mensajes de apoyo, Maglietti también fue cuestionada por varios internautas, que le respondieron con dureza.

Entre los comentarios que recibió se pudieron leer frases como “Mudate”, “Controlá a tu hijo para que no se acerque a mascotas ajenas”, “Andá a terapia” y “Conseguite un problema honesto”.

La discusión rápidamente se trasladó al debate sobre la tenencia responsable de animales, las normas que regulan la circulación de determinadas razas en espacios públicos y las responsabilidades de los dueños.

Mientras la publicación continúa generando reacciones, Maglietti dejó clara su postura y sostuvo que la seguridad de las personas no debería quedar sujeta a la responsabilidad individual de terceros.