El exsuegro de Pity Álvarez reveló que el cantante le confesó el crimen de su vecino: "Maté a un chabón"

La joven le confirmó lo ocurrido a su padrastro y se desmayó.

Según Inbernoz, Agustina le dijo que el cantante y ella salieron a la calle y fueron increpados por Cristian Díaz, y que la tensión fue en aumento entre ellos.

"Lo acosaba. No fue un minuto, fue como media hora. Ella siempre me dijo que fue mucho tiempo el hostigamiento de la otra persona", recordaría luego el padre de Agustina cuando fue interrogado en el juicio por el crimen de Díaz.

Según el hombre, Díaz habría lanzado frases como "No tenés huevos. Pegame un tiro si tenés huevos", o "Yo soy el más poronga del barrio".

Agustina presenció toda la secuencia e incluso tuvo que encargarse de "descartar" el arma que usó el cantante, según su propio testimonio en el juicio.

"Me dijo que (Pity Álvarez) sacó el arma y disparó", confirmó Inbernoz, quien aseguró que al hablar con su hijastra le tuvo que "sacar las cosas a cuenta gotas porque estaba en un estado de shock".

Pity Álvarez va a juicio por el crimen de Cristian Díaz,

Tras el crimen Álvarez le indicó a Agustina "te llevo donde está tu viejo", y la joven eventualmente se dejó conducir hasta el boliche donde se encontró con Inbernoz.

Al principio Inbernoz no creía en el relato de Álvarez pero tras escuchar a su hija decidió ir con la madre del cantante al barrrio Samoré para ver la escena por él mismo.

Frente a la mancha de sangre en el suelo en el complejo habitacional de Villa Lugano, y con el testimonio de una vecina como guía, el hombre quedó convencido: "Ahí tomé conciencia de que había habido una muerte. Ahí me cayó la ficha", señaló ante el fiscal.

Inbernoz fue el responsable de alcanzar a Pity Álvarez a la comisaría de Caseros donde se entregó.