El exsuegro de Pity Álvarez reveló que el cantante le confesó el crimen de su vecino: "Maté a un chabón"
Esta semana comenzó el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. Un relato clave es el del padrastro de Agustina, la expareja de Pity Álvarez.
El padrastro de la expareja de Pity Álvarez reveló que el cantante de Intoxicados le confesó en 2018 que había matado "a un chabón", en referencia al crimen de Cristian Maximiliano Díaz, por el que llegó a juicio esta semana.
Era la 1 de la mañana del 13 de julio de 2018, poco después de la discusión entre Álvarez y Díaz que devino en el crimen, ocurrido el 12, cuando el cantante le anunció al padrastro de su entonces novia que había matado a alguien.
"Me dijo: ‘Maté a un chabón'", recordó Inbernoz este miércoles ante el fiscal Sandro Abraldes.
En declaraciones reproducidas por el sitio MDZOnline el padre de Agustina Inbernoz aseguró que el cantante de Viejas Locas e Intoxicados "estaba como siempre, drogado", pero de madrugada en la puerta del boliche Pinar de Rocha no reparó en lo que acababa de escuchar.
Ambos se habían reunido para ver el un show de Ulises Bueno, y una vez adentro del boliche Inbernoz encontró a Agustina, que por entonces tenía 24 años y era la pareja de Álvarez y testigo presencial del crimen.
La joven le confirmó lo ocurrido a su padrastro y se desmayó.
Según Inbernoz, Agustina le dijo que el cantante y ella salieron a la calle y fueron increpados por Cristian Díaz, y que la tensión fue en aumento entre ellos.
"Lo acosaba. No fue un minuto, fue como media hora. Ella siempre me dijo que fue mucho tiempo el hostigamiento de la otra persona", recordaría luego el padre de Agustina cuando fue interrogado en el juicio por el crimen de Díaz.
Según el hombre, Díaz habría lanzado frases como "No tenés huevos. Pegame un tiro si tenés huevos", o "Yo soy el más poronga del barrio".
Agustina presenció toda la secuencia e incluso tuvo que encargarse de "descartar" el arma que usó el cantante, según su propio testimonio en el juicio.
"Me dijo que (Pity Álvarez) sacó el arma y disparó", confirmó Inbernoz, quien aseguró que al hablar con su hijastra le tuvo que "sacar las cosas a cuenta gotas porque estaba en un estado de shock".
Tras el crimen Álvarez le indicó a Agustina "te llevo donde está tu viejo", y la joven eventualmente se dejó conducir hasta el boliche donde se encontró con Inbernoz.
Al principio Inbernoz no creía en el relato de Álvarez pero tras escuchar a su hija decidió ir con la madre del cantante al barrrio Samoré para ver la escena por él mismo.
Frente a la mancha de sangre en el suelo en el complejo habitacional de Villa Lugano, y con el testimonio de una vecina como guía, el hombre quedó convencido: "Ahí tomé conciencia de que había habido una muerte. Ahí me cayó la ficha", señaló ante el fiscal.
Inbernoz fue el responsable de alcanzar a Pity Álvarez a la comisaría de Caseros donde se entregó.
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