Camila Mayan, al rojo vivo en Mallorca: bikinis, pileta y un detalle que descoloca

Lejos de convertir el asunto en un drama, decidió compartir la peculiar situación con sus seguidores. Así, aquel pequeño hematoma terminó incorporándose al anecdotario de su primer día en Mallorca, casi como un involuntario giro de guion dentro de una jornada dedicada al ocio.

El contraste no podía ser más curioso: por un lado, bikinis, piscina, sol y paisaje mediterráneo; por el otro, una marca cuya procedencia permanecía en el terreno de lo enigmático. La escena también permitió ver una faceta más cotidiana de Mayan. En medio de fotografías cuidadosamente pensadas para mostrar el costado más atractivo de su escapada, apareció un episodio bastante más prosaico y terrenal que terminó despertando su propia curiosidad.

La llegada a Mallorca representa así un nuevo capítulo dentro del periplo europeo de la influencer, que continúa compartiendo con su comunidad cada recoveco de sus vacaciones. Y aunque el plan parecía circunscribirse al descanso y al disfrute, el primer día ya tuvo su cuota de desconcierto.