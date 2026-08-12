Wanda Nara va por todo contra Mauro Icardi: pide la suspensión de la responsabilidad parental
La siempre mediática Wanda Nara arremetió contra el padre de sus dos hijas Francesca e Isabella y pidió que se le realicen pericias psicológicas.
La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi pareciera no tener fin: ahora, la mediática conductora solicita la suspensión de la responsabilidad parental del futbolista sobre las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella. Así lo reveló Tatiana Schapiro, quien accedió al exclusivo documento judicial y lo reveló en DDM (América).
Wanda Nara va por todo contra Mauro Icardi: pide la suspensión de la responsabilidad parental
La periodista reveló el detalle de la solicitud presentada por la abogada Ana Rosenfeld ante la Justicia: "Vengo a solicitar, con carácter urgente y con carácter cautelar, la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor Mauro Manuel Icardi".
Y agrega: "Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial. Solicito cuidado personal exclusivo de las niñas a favor de su madre, suspensión cautelar del ejercicio de la responsabilidad parental del señor Icardi".
Y solicita también la "realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor, suspensión de las llamadas telefónicas, whatsapp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones sobre su conducta en relación a su trato y a la forma de dirigirse a las menores".
De manera que Wanda Nara está pidiendo el corte total de comunicación entre sus hijas y Mauro Icardi, poniendo sobre la mesa la situación vivida con los pasaportes, cuando el futbolista se negó a firmar para que las menores regresen a la Argentina y el caso debió ser resuelto con intervención de una jueza.
En otra parte, el escrito agrega: "Resulta indispensable determinar si el señor Icardi se encuentra actualmente en condiciones de ejercer sus funciones parentales sin afectar la estabilidad emocional de sus hijas. Por ello solicito que se ordene evaluación psicológica y psiquiátrica del progenitor, realización de test psicodiagnósticos que los profesionales consideren pertinentes, evaluación de habilidades parentales, manejo de la frustración, control de impulsos y capacidad para excluir a las niñas del conflicto entre los adultos".
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