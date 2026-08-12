Wanda Nara va por todo contra Mauro Icardi: pide la suspensión de la responsabilidad parental

En otra parte, el escrito agrega: "Resulta indispensable determinar si el señor Icardi se encuentra actualmente en condiciones de ejercer sus funciones parentales sin afectar la estabilidad emocional de sus hijas. Por ello solicito que se ordene evaluación psicológica y psiquiátrica del progenitor, realización de test psicodiagnósticos que los profesionales consideren pertinentes, evaluación de habilidades parentales, manejo de la frustración, control de impulsos y capacidad para excluir a las niñas del conflicto entre los adultos".