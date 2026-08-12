Pato Galmarini reveló que quiere casarse con Moria Casán en la Bombonera: qué dijo la "One"
El histórico dirigente acompañó a la diva en el estreno de la serie inspirada en su vida y volvió a referirse al proyecto de pasar por el altar.
Moria Casán atraviesa un momento especial de su carrera con el estreno de la serie inspirada en su vida, pero el lanzamiento de la ficción también dejó lugar para hablar sobre su relación con Pato Galmarini. El exfuncionario acompañó a la diva durante la presentación y sorprendió al revelar que un viejo proyecto de la pareja continúa vigente: casarse.
Durante su paso por el evento, Galmarini se mostró orgulloso por el presente de su compañera y destacó la importancia que tiene la producción que recorre distintos momentos de su vida y trayectoria. En diálogo con Ya Fue Todo, no escatimó elogios al referirse a la figura de Moria.
“Yo le digo a Moria que con la serie, que no es el final de su vida, es parte de la historia argentina. No del cine ni del espectáculo o el teatro, de la historia argentina”, expresó el dirigente, dejando en claro la dimensión que le atribuye a la carrera de la diva.
El casamiento que todavía está pendiente entre Pato Galmarini y Moria Casán
Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando la conversación giró hacia una posibilidad que la pareja mantiene abierta desde hace tiempo: el casamiento. Lejos de descartar la idea, Galmarini aseguró que el proyecto continúa en pie y hasta reveló el lugar en el que le gustaría concretarlo.
“Estoy esperando, Riquelme no me llama. El vicepresidente me dijo que me conseguía la cancha pero por ahora nada. Moria ya está dispuesta”, contó entre risas.
La referencia fue directa a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, ya que Galmarini sueña con celebrar allí la boda. Según explicó, la idea depende de una eventual autorización para poder utilizar el mítico escenario.
El dirigente incluso se animó a imaginar cómo sería la particular celebración y dejó en claro que el evento tendría una temática muy ligada a su pasión por el club. Ante la consulta sobre si Moria se vestiría de blanco, respondió con una propuesta completamente diferente.
“Yo con la camiseta de Boca y Moria creo que también. Todo de Boca, con la 12, por favor, gritando 'Moria corazón'”, expresó Galmarini, imaginando una boda multitudinaria y con la hinchada xeneize como protagonista.
Una boda muy al estilo Moria Casán
Aunque todavía no existe una fecha definida ni una confirmación sobre cuándo podría concretarse el casamiento, las declaraciones de Galmarini volvieron a poner el tema sobre la mesa. La pareja ya había hablado en otras oportunidades sobre la posibilidad de pasar por el altar, pero esta vez el dirigente sumó un detalle que convirtió el proyecto en una celebración completamente particular.
Mientras tanto, Moria continúa enfocada en uno de los grandes acontecimientos de su carrera: la llegada de la ficción basada en su vida. Y, entre el estreno de la serie y los planes de futuro junto a Galmarini, la diva vuelve a demostrar que todavía tiene mucho por contar y, posiblemente, también una boda muy particular por celebrar.
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