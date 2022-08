Sobre el escándalo puntual, inició: “Íbamos a almorzar todos los días a un parador muy de moda. Las chicas hacían desastre cada vez que llegaban. Desde el parador le dicen a Leandro ‘no las traigas más porque cada vez que vienen se arma un quilombo’. Tenían 19 años y estaban potenciadas, se revoleaban cosas”.

“Vienen y me dicen ‘vas a tener que quedarte en la casa con ellas’. Corrían la cocina e incendiaban la casa. Yo salía con una reposera y me ponía a estudiar. En un momento metieron una pava adentro del microondas. Querían hacer mate y no sabían cómo hacer”, finalizó Maglietti.

#MejorQueHablen - La curiosa anécdota de Ale Maglietti con las hermanas Xipolitakis