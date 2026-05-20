Alex Anwandter festeja dos décadas de música con un show irrepetible en Buenos Aires
El artista chileno repasará distintas etapas de su carrera y promete invitados, una puesta única y una celebración por sus 20 años en la música.
El músico, compositor, productor y director chileno Alex Anwandter volverá a encontrarse con el público argentino el próximo 18 de septiembre a las 20:30 con un concierto especial en el Teatro Gran Rex. La presentación marcará un punto clave en su carrera: la celebración de dos décadas de trayectoria artística a través de una propuesta concebida exclusivamente para Buenos Aires.
Lejos de un repaso convencional, el show promete convertirse en una experiencia singular dentro del recorrido del referente del pop latinoamericano. Según adelantaron desde la producción, será una noche diseñada especialmente para esta fecha, con una selección de canciones que atravesará distintos momentos de su discografía, invitados especiales y una puesta escénica pensada para la ocasión.
Reconocido por construir universos artísticos donde conviven música, identidad, política y sensibilidad pop, Anwandter consolidó una carrera que lo posicionó entre las figuras más influyentes de la escena latinoamericana contemporánea. Con discos como Latinoamericana, el artista consiguió reconocimiento internacional y una nominación al Latin Grammy a Mejor Álbum Alternativo, reafirmando una obra atravesada por una mirada crítica sobre la realidad social.
Un recorrido que cruza música, cine y producción
A lo largo de los años, Anwandter llevó sus shows a escenarios emblemáticos de festivales como Vive Latino y Lollapalooza, además de realizar giras por América y Europa. Su discografía como solista incluye cinco álbumes de estudio: Odisea (2010), Rebeldes (2011), Amiga (2016), Latinoamericana (2018) y El diablo en el cuerpo (2023), además de sencillos recientes como “Dime Precioso” (2024).
Su trabajo fue destacado por medios internacionales y también expandió su influencia como productor y compositor. En 2022 participó en la producción y coautoría de Tu historia, disco de Julieta Venegas que obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop en 2023, además de colaborar en el proyecto solista de Juliana Gattas.
Su universo creativo también llegó al cine. En 2016 dirigió Nunca vas a estar solo, largometraje inspirado en la vida de Daniel Zamudio, reconocido internacionalmente y premiado en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
En Argentina, el crecimiento del músico fue constante: tras pasar por salas como Palermo Groove, Teatro Vorterix y Complejo C Art Media, y luego de agotar tres funciones consecutivas en Niceto Club durante 2025, el debut en el Gran Rex aparece como un nuevo paso en su vínculo con el público local.
La propia propuesta del concierto anticipa su carácter excepcional: “Lejos de tratarse de un concierto retrospectivo convencional, el show del 18 de septiembre será concebido como una experiencia única e irrepetible dentro de la carrera de Alex Anwandter”, señalaron desde la organización. Y agregaron: “Con invitados especiales, una selección de canciones que recorrerá distintas etapas de su discografía y una propuesta en vivo diseñada exclusivamente para esta ocasión, el debut en el Teatro Gran Rex no volverá a repetirse en este formato”.
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