Alex Anwandter festeja dos décadas de música con un show irrepetible en Buenos Aires

Su universo creativo también llegó al cine. En 2016 dirigió Nunca vas a estar solo, largometraje inspirado en la vida de Daniel Zamudio, reconocido internacionalmente y premiado en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

En Argentina, el crecimiento del músico fue constante: tras pasar por salas como Palermo Groove, Teatro Vorterix y Complejo C Art Media, y luego de agotar tres funciones consecutivas en Niceto Club durante 2025, el debut en el Gran Rex aparece como un nuevo paso en su vínculo con el público local.

La propia propuesta del concierto anticipa su carácter excepcional: “Lejos de tratarse de un concierto retrospectivo convencional, el show del 18 de septiembre será concebido como una experiencia única e irrepetible dentro de la carrera de Alex Anwandter”, señalaron desde la organización. Y agregaron: “Con invitados especiales, una selección de canciones que recorrerá distintas etapas de su discografía y una propuesta en vivo diseñada exclusivamente para esta ocasión, el debut en el Teatro Gran Rex no volverá a repetirse en este formato”.