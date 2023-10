Alejandro Fantino limó asperezas con su panelista: "Está más loco que yo"

Al rato Alejandro Fantino compartió en su perfil de Instagram un video con Tronco y el resto de su equipo con el epígrafe "Es mi hermano. No mi amigo Y está más loco que yo", que sirvió como advertencia para la interacción registrada.

"Tamo en vivo... no, eso no, estás loco, boludo...", le dijo Fantino a alguien que no aparecía en pantalla todavía. Luego se vio a Figliuolo sentado en el piso, en la calle, a la entrada del edificio desde donde se emite Neura.

"Se quiere poner en culo", explicó Fantino a la cámara de sy celular. "¿Por qué te dieron de baja la cuenta?", preguntó el conductor, a lo que su panelista explicó: "me la denunciaron, la gente mala, los militantes amigos de Chouza".

"Chouza habla sin saber, habla de militantes y no hay nadie más militante que él", se quejó Tronco, y Fantino se atajó: "Chouza es mi amigo".

"Les queremos explicar: nosotros estamos locos", empezó a decir el conductor, mientras su panelista exasperado terció: "Yo no estoy mal".

El conductor y sus panelistas siguieron, más distendidos, mostrando en su celular como la palabra "Tronco" estaba más arriba que la UCR, Arsenal y Luis Juez entre los Trending Topics de Twitter, o X, y Fantino hasta le prometió al panelista traerle una nueva computadora desde Uruguay.

"No podés estar tercero", se reía el conductor mientras esperaba la llegada de Mario Negri como invitado.