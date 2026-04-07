Netflix: la nueva película que tiene a Oscar Martínez como protagonista y es todo un éxito
Se estrenó el 2 de abril en la plataforma y narra una historia de drama y suspenso. Se perfila como uno de los grandes éxitos del 2026. Los detalles en la nota.
Las producciones argentinas ganan terreno en las principales plataformas de streaming, con historias atrapantes y giros inesperados que atrapan la atención de los espectadores. Netflix, con un extenso abanico de películas y series, es una de las principales plataformas que apuestan fuerte por el cine nacional, con diferentes títulos que marcaron un antes y después en la industria cinematográfica.
Una de las películas que llegó durante los últimos días es "El último gigante", protagonizada por Oscar Martínez y con un elenco de gran recorrido, como Matías Mayer e Inés Estévez. Estrenada el pasado 2 de abril, este film se posiciona como uno de los grandes éxitos de este 2026.
Esta película, dirigida por Marcos Carnevale y con una duración que ronda los 100 minutos, se suma al gran catálogo de producciones nacionales en Netflix. "El Eternauta", "En el barro" o "El patrón" son algunos de los éxitos argentinos más vistos en la plataforma.
De qué tratar "El último gigante"
La historia sigue a Boris, un hombre que lleva años cargando la ausencia de su padre y las cicatrices de un abandono que marcó su infancia. Cuando su progenitor reaparece inesperadamente, padre e hijo se ven obligados a confrontar viejos rencores, secretos del pasado y emociones que habían quedado enterradas.
A medida que intentan reconciliarse, surge una situación que los enfrenta a una decisión difícil, poniendo a prueba los lazos familiares y el perdón. Esta película muestra cómo la culpa y el arrepentimiento pueden pesar años, al mismo tiempo que también cómo el deseo de reconectar puede cambiar la vida de padre e hijo.
Reparto de "El último gigante"
- Oscar Martínez (Julián)
- Matías Mayer (Boris)
- Inés Estévez
- Luis Luque
- Silvia Kutika
- Yoyi Francella
- Alexia Moyano
Tráiler de "El último gigante"
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