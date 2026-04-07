Netflix: la nueva película que tiene a Oscar Martínez como protagonista y es todo un éxito

Las producciones argentinas ganan terreno en las principales plataformas de streaming, con historias atrapantes y giros inesperados que atrapan la atención de los espectadores. Netflix, con un extenso abanico de películas y series, es una de las principales plataformas que apuestan fuerte por el cine nacional, con diferentes títulos que marcaron un antes y después en la industria cinematográfica.