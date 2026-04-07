Ángel de Brito sorprendió al anunciar que una de sus panelistas está embarazada

Con una fecha estimada de parto para el 10 de octubre, Argenta vive sus primeras semanas con mucha ilusión: “Te cambia la cabeza de un día para el otro. Ahora toca disfrutar. Trato de dejar fluir y estar relajada”.

Fanática de Club Atlético River Plate, también contó que ya hay debate en la familia por la camiseta del futuro bebé, ya que su pareja es hincha de Club Atlético Boca Juniors.