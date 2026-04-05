Alejandro Garnacho tiene un nuevo romance con una modelo en Europa

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, y el posteo se convirtió en un campo de batalla de opiniones. Una gran parte de la audiencia manifestó su nostalgia y apoyo hacia Eva García, la joven argentina que acompañó a Garnacho desde sus inicios en el Manchester United. Los comentarios reflejaron una marcada división: “Eva ganó todo cuando la dejaste”, “Que suerte tiene Eva de no tenerlo más de novio” y “Eva es la mejor, vuelve con ella", fueron algunas de las expresiones que inundaron la publicación.

La historia de amor con García, que incluyó el nacimiento de su hijo en 2023, estuvo salpicada por versiones de inestabilidad y rumores de infidelidad que finalmente desembocaron en la ruptura definitiva.

El camino hacia esta confirmación pública tuvo varios hitos previos. Durante unas vacaciones en Egipto, unas fotos en cuatriciclo con una mujer de rostro cubierto ya habían encendido las alarmas, especialmente cuando Adriana Lobaz subió una imagen idéntica.

El periodista Javi Hoyos recordó que los indicios datan de finales del año anterior: “Ya habíamos visto a esta chica antes al lado de Garnacho, concretamente en diciembre en Londres, donde saltaron todos los rumores, pero en ese momento pensamos que podía ser una amiga”. Para Hoyos, la evidencia definitiva llegó en una fecha clave: “En San Valentín, Adriana Lobaz compartió unas rosas en redes y no hace falta más pruebas para confirmar esta historia de amor”.

Mientras su vida privada ocupa los titulares, Garnacho mantiene un rol activo en el Chelsea, donde recientemente celebró un gol en la victoria por 7-0 ante el Port Vale, asegurando el pase de su equipo a las semifinales de la FA Cup.