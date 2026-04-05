Alejandro Garnacho tiene un nuevo romance con una modelo en Europa
El delantero del Chelsea se separó de Eva García, pero ya se muestra junto a la influencer española Adriana Lobaz y generó repercusión en Europa.
El universo del fútbol y la prensa del corazón han convergido tras la última actividad en redes sociales de Alejandro Garnacho. El actual atacante del Chelsea, de 21 años, aprovechó el reciente receso internacional para compartir una serie de imágenes personales en su cuenta de Instagram, entre las cuales resaltó una fotografía que ha sido interpretada como la validación oficial de su nuevo noviazgo.
En el carrusel de capturas, el futbolista incluyó una imagen de Adriana Lobaz, una reconocida modelo e influencer de origen español, a quien se observa disfrutando de una función de cine. Esta publicación no solo captó la atención por la presencia de Lobaz, sino por la alternancia con momentos familiares junto a su hijo Enzo, fruto de su anterior vínculo con Eva García, de quien se separó a mediados del año pasado tras cuatro años de relación.
Los rumores sobre este vínculo no son nuevos, pero han cobrado una dimensión distinta tras las revelaciones del periodista Roberto Antolín en el espacio Mitre Live. Según la información recogida por el diario Marca, la pareja ya comparte el mismo techo en la capital británica bajo condiciones de alta exclusividad.
“Hay una novedad en la relación entre Garnacho y esta chica Lobaz”, afirmó Antolín, quien además proporcionó detalles sobre la dinámica económica de la pareja: “Ella vive con él en Londres y él le ha dado una tarjeta de crédito sin límite de gasto, para que pueda comprar lo que quiera”. El periodista también hizo hincapié en el estilo de vida transnacional que llevan, con constantes traslados en aeronaves privadas entre Madrid y Londres.
Sin embargo, no todo es armonía en el relato de Antolín, quien lanzó duras críticas hacia la actitud del deportista frente al entorno de su pareja. “Garnacho no quiere conocer a la familia de Adriana y claramente los despreció. Ella quería un novio rico, y entonces apareció Garnacho”, sentenció, sugiriendo además que el futbolista no busca un compromiso a largo plazo.
La reacción de los seguidores no se hizo esperar, y el posteo se convirtió en un campo de batalla de opiniones. Una gran parte de la audiencia manifestó su nostalgia y apoyo hacia Eva García, la joven argentina que acompañó a Garnacho desde sus inicios en el Manchester United. Los comentarios reflejaron una marcada división: “Eva ganó todo cuando la dejaste”, “Que suerte tiene Eva de no tenerlo más de novio” y “Eva es la mejor, vuelve con ella", fueron algunas de las expresiones que inundaron la publicación.
La historia de amor con García, que incluyó el nacimiento de su hijo en 2023, estuvo salpicada por versiones de inestabilidad y rumores de infidelidad que finalmente desembocaron en la ruptura definitiva.
El camino hacia esta confirmación pública tuvo varios hitos previos. Durante unas vacaciones en Egipto, unas fotos en cuatriciclo con una mujer de rostro cubierto ya habían encendido las alarmas, especialmente cuando Adriana Lobaz subió una imagen idéntica.
El periodista Javi Hoyos recordó que los indicios datan de finales del año anterior: “Ya habíamos visto a esta chica antes al lado de Garnacho, concretamente en diciembre en Londres, donde saltaron todos los rumores, pero en ese momento pensamos que podía ser una amiga”. Para Hoyos, la evidencia definitiva llegó en una fecha clave: “En San Valentín, Adriana Lobaz compartió unas rosas en redes y no hace falta más pruebas para confirmar esta historia de amor”.
Mientras su vida privada ocupa los titulares, Garnacho mantiene un rol activo en el Chelsea, donde recientemente celebró un gol en la victoria por 7-0 ante el Port Vale, asegurando el pase de su equipo a las semifinales de la FA Cup.
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