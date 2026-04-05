Barby Franco reveló qué pasó con su hija de 3 años tras el choque múltiple

Barby subrayó que el registro fílmico permitió individualizar al conductor irresponsable, quien, según sus palabras, circulaba en un estado dudoso y carecía de la documentación reglamentaria del vehículo. La capacidad del automóvil para registrar imágenes en 360 grados se convirtió así en la prueba principal para demostrar la culpabilidad de quien originó el triple choque.

A pesar del fuerte impacto emocional que significó el viernes para todo su entorno, la modelo cerró sus mensajes con una nota de optimismo, confirmando que tanto ella como "Saritha, Miriam, mi perrita y yo" se encuentran en perfectas condiciones de salud. “Por suerte estamos muy bien físicamente y emocionalmente”, concluyó, agradeciendo la oleada de mensajes de apoyo recibidos tras hacerse pública la noticia del accidente.