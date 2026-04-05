Netflix: el drama psicológico sobre salud mental que es un éxito

Lo más fuerte de la serie es cómo aborda la salud mental, mostrando de forma realista los vínculos que se generan dentro del hospital y el proceso interno de cada personaje. Lejos de ser solo un drama, la historia también tiene momentos de humanidad, empatía e incluso pequeñas dosis de humor que equilibran la intensidad del relato. Es una serie que invita a reflexionar sobre la vida, el amor, la fragilidad emocional y la importancia de los vínculos.