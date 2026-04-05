Netflix: el drama psicológico sobre salud mental que es un éxito
Una producción italiana se convirtió en uno de los dramas psicológicos más impactantes de Netflix.
En los últimos años, las producciones italianas vienen ganando terreno dentro de Netflix, especialmente en el género dramático. Una de ellas logró posicionarse como una de las más recomendadas gracias a su historia intensa, emocional y completamente distinta.
Se trata de una serie que con solo 12 capítulos consiguió atrapar a los suscriptores con un relato crudo sobre la salud mental. Basada en una novela con tintes autobiográficos, esta historia no da respiro y se mete de lleno en una temática sensible, logrando una conexión muy fuerte con el público. Desde su llegada a la plataforma en 2022, no paró de sumar reproducciones, llegando incluso al Top 10 en distintos países.
De qué trata "Todos quieren salvarse"
La serie sigue la historia de Daniele, un joven que despierta en un hospital psiquiátrico tras haber sido internado contra su voluntad. A partir de ese momento, su vida cambia por completo. Durante su estadía, deberá convivir con otros pacientes, cada uno con sus propias historias, conflictos y heridas emocionales.
Lo más fuerte de la serie es cómo aborda la salud mental, mostrando de forma realista los vínculos que se generan dentro del hospital y el proceso interno de cada personaje. Lejos de ser solo un drama, la historia también tiene momentos de humanidad, empatía e incluso pequeñas dosis de humor que equilibran la intensidad del relato. Es una serie que invita a reflexionar sobre la vida, el amor, la fragilidad emocional y la importancia de los vínculos.
Reparto de "Todos quieren salvarse"
El elenco logra transmitir toda la carga emocional de la historia:
- Federico Cesari como Daniele
- Alessandro Pacioni como Alessandro
- Fotinì Peluso como Nina
- Ricky Memphis como Pino
- Bianca Nappi como Rossana
- Flaure BB Kabore como Alessia
- Filippo Nigro como Dr. Mancino
- Raffaella Lebboroni como Dr. Cimaroli
Las actuaciones son uno de los puntos más altos de la serie, logrando que cada personaje tenga profundidad y resulte creíble.
Trailer de "Todos quieren salvarse"
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