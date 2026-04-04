Alejo Igoa llevó su universo digital al escenario y desató una fiesta en el Movistar Arena

Embed - Alejo Igoa on Instagram: "WOWWWWW!! QUE INCREÍBLE LA PASAMOS EN ESTE PRIMER SHOW !! 1/7 Movistar Arena!! Gracias por venir!! nos vemos mañana !! VA A ESTAR AÚN MÁS INCREÍBLE!" View this post on Instagram

El despliegue también se notó en el equipo: más de 30 artistas en escena —entre bailarines, acróbatas y actores— y una producción que involucra a más de 100 personas sostuvieron un show de ritmo constante. Sketches, coreografías, acrobacias y sorpresas se fueron encadenando para mantener a la audiencia activa y celebrando durante toda la función.