Ángela Torres dará el show más importante de su carrera en Buenos Aires

Además, la cantante fue elegida para abrir los shows de Shakira durante su paso por el Estadio Vélez Sarsfield con la gira Las Mujeres Ya No Lloran. También tuvo una destacada participación en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, donde cantó frente a cientos de miles de personas, y formó parte de Lollapalooza Argentina 2026, protagonizando uno de los momentos más celebrados del evento.

El universo de “No Me Olvides”

El disco debut de Ángela marcó un punto de inflexión en su carrera. Compuesto por once canciones originales y producido por Fermín Ugarte, el álbum mostró una faceta mucho más personal e introspectiva de la artista.

A diferencia de colaboraciones anteriores con nombres como Yami Safdie, Emanero, Karina y Diego Torres, en este proyecto Ángela apostó por una identidad completamente propia.

El resultado fue una propuesta que mezcla pop, electrónica y baladas con influencias teatrales, construyendo un perfil artístico cada vez más definido dentro de la nueva generación de músicos argentinos.

Con este anuncio, Ángela Torres reafirma el gran momento que atraviesa y se prepara para encabezar el recital más multitudinario de su carrera frente a miles de personas en Buenos Aires.