Ángela Torres dará el show más importante de su carrera en Buenos Aires
La artista anunció una presentación histórica para diciembre de 2026 y coronará el crecimiento meteórico que tuvo durante el último año.
Ángela Torres confirmó uno de los desafíos más grandes de su carrera: el próximo 9 de diciembre de 2026 se presentará en el Arena de Buenos Aires con un espectáculo que promete marcar un antes y un después en su recorrido artístico.
La noticia llega apenas meses después de su debut solista en el Teatro Margarita Xirgu, donde dio inicio oficialmente a una nueva etapa musical con la presentación de No Me Olvides, su primer álbum de estudio. En poco más de un año, la cantante pasó de un formato íntimo a preparar uno de los escenarios más convocantes del país.
Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 18 de mayo, a través de la página oficial del Arena de Buenos Aires.
Ángela Torres y un crecimiento imparable dentro del pop argentino
Durante el último tiempo, Ángela logró consolidarse como una de las artistas con mayor proyección de la música pop local. Su evolución artística estuvo acompañada por una fuerte conexión con el público y una presencia cada vez más importante en festivales, plataformas y grandes escenarios.
Uno de los hitos más destacados ocurrió cuando la portada de No Me Olvides apareció en Times Square gracias al programa EQUAL de Spotify, iniciativa que visibiliza a artistas mujeres de distintas partes del mundo.
Además, la cantante fue elegida para abrir los shows de Shakira durante su paso por el Estadio Vélez Sarsfield con la gira Las Mujeres Ya No Lloran. También tuvo una destacada participación en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, donde cantó frente a cientos de miles de personas, y formó parte de Lollapalooza Argentina 2026, protagonizando uno de los momentos más celebrados del evento.
El universo de “No Me Olvides”
El disco debut de Ángela marcó un punto de inflexión en su carrera. Compuesto por once canciones originales y producido por Fermín Ugarte, el álbum mostró una faceta mucho más personal e introspectiva de la artista.
A diferencia de colaboraciones anteriores con nombres como Yami Safdie, Emanero, Karina y Diego Torres, en este proyecto Ángela apostó por una identidad completamente propia.
El resultado fue una propuesta que mezcla pop, electrónica y baladas con influencias teatrales, construyendo un perfil artístico cada vez más definido dentro de la nueva generación de músicos argentinos.
Con este anuncio, Ángela Torres reafirma el gran momento que atraviesa y se prepara para encabezar el recital más multitudinario de su carrera frente a miles de personas en Buenos Aires.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario