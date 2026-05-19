Greeicy vuelve a la Argentina con un show histórico: cuándo y dónde se presentará
La cantante colombiana confirmó su regreso al país con el recital más importante de su carrera local en el marco de su “Tour Candela”
Greeicy confirmó su esperado regreso a la Argentina y lo hará con un desafío inédito en su carrera: el recital más grande que brindó hasta el momento en el país. La artista colombiana se presentará el próximo 8 de agosto en el Arena de Buenos Aires como parte de su gira internacional Candela, un espectáculo que llegará acompañado de nueva música, coreografías y una puesta ambiciosa.
Luego de conquistar al público argentino en noviembre de 2024 con su debut local en el Teatro Gran Rex, la cantante dará un importante salto en convocatoria y apostará a uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 20 de mayo a las 13 horas.
El anuncio llega en un momento especialmente intenso para la artista, quien atraviesa una nueva etapa creativa marcada por recientes lanzamientos. Entre ellos aparece “Discúlpeme Señor”, su flamante sencillo, una canción atravesada por afrobeats, sonidos electrónicos y merenguetón, en la que despliega una historia de deseo y espontaneidad desde una mirada femenina empoderada.
En este trabajo, Greeicy explora una narrativa directa y descontracturada, mientras el videoclip —dirigido por Sebastián Villota y codirigido por la propia cantante— apuesta por una estética inspirada en antiguos cabarets, con vestuario retro y una fuerte impronta visual. La artista vuelve a mostrarse en un rol protagónico ligado al baile y la performance, una de las marcas registradas de sus shows.
“Discúlpeme Señor” representa además el segundo lanzamiento de la colombiana en 2026, luego de “Mantis” junto a Cultura Profética. El tema se suma a sencillos recientes como “El Limonar”, “Estas Ganas”, “Quiero+” y “Curándote”, piezas que forman parte del universo sonoro de Candela, el próximo disco de estudio de la cantante.
La artista también expandió recientemente su alcance internacional con “Ya Pa’ Qué”, una colaboración junto a Steve Aoki y Farruko, estrenada durante el Ultra Music Festival y lanzada oficialmente en mayo.
La conexión de Greeicy con el público argentino no es nueva. Antes incluso de presentarse en vivo en el país, ya había generado un fuerte lazo gracias a colaboraciones musicales como “22”, el hit junto a Tini Stoessel, producido junto a Pablo Lescano y acompañado por la participación de Sergio Agüero. Más tarde, también trabajó con Tini en el remix de “La Ducha”, junto a María Becerra y Becky G.
Su presente profesional también se refleja en números contundentes. Durante 2024 logró un recital con localidades agotadas ante más de 12 mil personas en Bogotá y, ese mismo año, consiguió una seguidilla de fechas completamente vendidas en ciudades de España como Barcelona, Alicante y Madrid, consolidando una proyección internacional cada vez más fuerte.
Con una carrera que incluye nominaciones a los Latin Grammy Awards y reconocimientos en premios internacionales, Greeicy llega al Arena de Buenos Aires en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria, con un show pensado para recorrer su evolución artística y presentar en vivo el universo de Candela.
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