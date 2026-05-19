Greeicy vuelve a la Argentina con un show histórico: cuándo y dónde se presentará

“Discúlpeme Señor” representa además el segundo lanzamiento de la colombiana en 2026, luego de “Mantis” junto a Cultura Profética. El tema se suma a sencillos recientes como “El Limonar”, “Estas Ganas”, “Quiero+” y “Curándote”, piezas que forman parte del universo sonoro de Candela, el próximo disco de estudio de la cantante.

La artista también expandió recientemente su alcance internacional con “Ya Pa’ Qué”, una colaboración junto a Steve Aoki y Farruko, estrenada durante el Ultra Music Festival y lanzada oficialmente en mayo.

La conexión de Greeicy con el público argentino no es nueva. Antes incluso de presentarse en vivo en el país, ya había generado un fuerte lazo gracias a colaboraciones musicales como “22”, el hit junto a Tini Stoessel, producido junto a Pablo Lescano y acompañado por la participación de Sergio Agüero. Más tarde, también trabajó con Tini en el remix de “La Ducha”, junto a María Becerra y Becky G.

Su presente profesional también se refleja en números contundentes. Durante 2024 logró un recital con localidades agotadas ante más de 12 mil personas en Bogotá y, ese mismo año, consiguió una seguidilla de fechas completamente vendidas en ciudades de España como Barcelona, Alicante y Madrid, consolidando una proyección internacional cada vez más fuerte.

Con una carrera que incluye nominaciones a los Latin Grammy Awards y reconocimientos en premios internacionales, Greeicy llega al Arena de Buenos Aires en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria, con un show pensado para recorrer su evolución artística y presentar en vivo el universo de Candela.