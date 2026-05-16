María Becerra arrasa en Buenos Aires: agotó cinco shows en horas y suma una sexta fecha
Tras vender todas las entradas en tiempo récord, anunció una nueva presentación para noviembre en el marco del “QUIMERA TOUR”.
María Becerra volvió a demostrar el enorme fenómeno que genera entre sus fanáticos. Luego de agotar en apenas cinco horas las entradas para sus primeras cinco presentaciones en el Arena de Buenos Aires, la artista confirmó una sexta función prevista para el 19 de noviembre.
Las fechas inicialmente anunciadas —13, 14, 15, 17 y 18 de noviembre— quedaron completamente sold out a pocas horas del inicio de la venta, algo que reflejó el furor que despierta el nuevo universo artístico de QUIMERA, el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento.
Frente a la impresionante demanda, la cantante decidió sumar un nuevo recital para el 19 de noviembre para que más personas puedan formar parte de una serie de shows en la Ciudad de Buenos Aires que promete una puesta completamente diferente a lo visto hasta ahora. Las entradas para esta nueva fecha ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del estadio.
El regreso de María a la Ciudad de Buenos Aires llega después de haber marcado un antes y un después con sus históricas presentaciones en el Estadio River Plate, donde reunió a más de 170 mil personas en dos funciones agotadas. Allí se convirtió en la primera artista argentina en realizar un espectáculo 360° con capacidad completa en ese escenario.
Cómo será el Quimera Tour de María Becerra
Ahora, la propuesta se traslada al Arena de Buenos Aires con un formato inmersivo especialmente pensado para acercar la experiencia al público desde todos los sectores. El “QUIMERA TOUR” recorrerá distintos países de Latinoamérica y tendrá una fuerte apuesta visual y narrativa.
En esta nueva etapa artística, María profundiza el universo conceptual de QUIMERA a través de distintos alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, personajes que forman parte de una narrativa que mezcla música, performance y una estética cada vez más cinematográfica.
Con seis fechas confirmadas y cinco ya completamente agotadas, la artista atraviesa uno de los picos más importantes de popularidad de su carrera y reafirma su lugar como una de las máximas referentes de la música urbana en la región.
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