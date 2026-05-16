María Becerra arrasa en Buenos Aires: agotó cinco shows en horas y suma una sexta fecha

Cómo será el Quimera Tour de María Becerra

Ahora, la propuesta se traslada al Arena de Buenos Aires con un formato inmersivo especialmente pensado para acercar la experiencia al público desde todos los sectores. El “QUIMERA TOUR” recorrerá distintos países de Latinoamérica y tendrá una fuerte apuesta visual y narrativa.

En esta nueva etapa artística, María profundiza el universo conceptual de QUIMERA a través de distintos alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, personajes que forman parte de una narrativa que mezcla música, performance y una estética cada vez más cinematográfica.

Con seis fechas confirmadas y cinco ya completamente agotadas, la artista atraviesa uno de los picos más importantes de popularidad de su carrera y reafirma su lugar como una de las máximas referentes de la música urbana en la región.