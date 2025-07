Alerta spoiler: así empieza el show de la gira regreso de Oasis

Sin rodeos, la formación británica apostó por una apertura arrolladora con una serie de canciones que marcaron a fuego su legado dentro del britpop. La lista inicial fue una seguidilla explosiva que incluyó: Hello, Acquiesce, Morning Glory, Some Might Say, Bring It On Down, Cigarettes & Alcohol, Fade Away, Supersonic y Roll With It. Un comienzo demoledor que dejó claro que la vuelta no iba a ser en tono de nostalgia suave, sino con toda la potencia que definió a Oasis en sus mejores épocas.

El esperado regreso tras la ruptura de 2009

El concierto en Cardiff marca el primer show en vivo de Oasis desde su última presentación antes del quiebre definitivo en 2009. Aquel conflicto interno que derivó en la disolución de la banda dejó a millones de seguidores con la ilusión trunca de volver a verlos juntos.

Desde entonces, tanto Liam como Noel Gallagher encararon sus proyectos individuales y las posibilidades de un reencuentro se volvieron tema recurrente en entrevistas y redes sociales. Durante años, cada rumor fue descartado por alguno de los hermanos, hasta que finalmente el anuncio oficial del regreso cortó con todas las especulaciones.

oasis Oasis se presentará en Buenos Aires el 15 y 16 de noviembre de 2025.

El regreso de Oasis no sólo es musical, sino también emocional: Cardiff fue el escenario del primer capítulo de una gira que seguirá despertando expectativas con cada fecha. La noche del viernes en Gales sirvió como adelanto para lo que muchos consideran el evento musical del año.

Y si el inicio sirve como termómetro, Oasis volvió con el mismo fuego con el que se fue.