Alex Caniggia hizo un contundente posteo por no ayudar económicamente a Melody Luz
El influencer contó en sus redes sociales que tiene un nuevo auto, pero fue duramente criticado porque la madre de su hija debió cerrar su marca.
Alex Caniggia se encontró en medio de una polémica tras la exhibición de su nuevo y lujoso automóvil, un gesto que fue interpretado como desconsiderado justo después de que su pareja, Melody Luz, se quejara de la difícil situación económica del país. La bailarina había manifestado que se vio obligada a cerrar su marca de ropa debido a los elevados gastos que la hacían "insostenible".
El mediático no tardó en recibir fuertes críticas en redes sociales por no mostrar apoyo a la difícil situación de su pareja. Sin embargo, Caniggia respondió con un contundente posteo en Instagram, buscando demostrar que los comentarios negativos no afectaron la relación.
Luego de asistir al musical El principio del fin, Alex Caniggia utilizó su perfil para elogiar a su pareja. “Mi mujer hermosa, estoy tan orgulloso de vos. Cada meta que te proponés, la superás con todo tu esfuerzo y corazón”, escribió el mediático en una historia.
Continuó con sus halagos: “Siempre cumpliendo tus metas, orgulloso de vos, amor de mi vida”. Incluso, compartió una foto donde se los ve abrazados, expresando: “Acá con mi mujer hermosa”.
El escándalo se desató cuando Melody Luz se lamentó por el cierre de su emprendimiento. Lo curioso fue que, acto seguido, Alex compartió la imagen de su extravagante nuevo auto, sumando palabras provocadoras: “Solo millos, 0KM gracias a mí, obvio. Trabajen gente, la regla número uno es ser millo en la vida”.
El gesto generó una reacción inmediata, siendo uno de los primeros en hacerse eco la producción de SQP (América), quienes sentenciaron: “Melody Luz sube que tiene que cerrar su marca porque no le alcanza. Mientras Alex... un poco patético”.
En medio del fuego cruzado, Melody Luz publicó la captura de un mensaje de una seguidora que criticaba a Alex: “Tu marido es millonario, lástima que no te ayude”. La bailarina, con un mensaje claro de independencia económica, reaccionó de forma contundente: “Con su plata que haga lo que quiera. En mis emprendimientos invierto yo. Sin pedirle nada a nadie seguiré trabajando como siempre hice para poder volver con todo”.
Para cerrar su postura, la bailarina reflexionó sobre el concepto de la dependencia en los emprendimientos personales: “¿Dónde está el empoderamiento y la independencia económica de las que me comentan esto?, ¿Dependen de un hombre por elección, comodidad o qué? Para pensar", sentenció.
