Alex Caniggia hizo un contundente posteo por no ayudar económicamente a Melody Luz

El escándalo se desató cuando Melody Luz se lamentó por el cierre de su emprendimiento. Lo curioso fue que, acto seguido, Alex compartió la imagen de su extravagante nuevo auto, sumando palabras provocadoras: “Solo millos, 0KM gracias a mí, obvio. Trabajen gente, la regla número uno es ser millo en la vida”.

El gesto generó una reacción inmediata, siendo uno de los primeros en hacerse eco la producción de SQP (América), quienes sentenciaron: “Melody Luz sube que tiene que cerrar su marca porque no le alcanza. Mientras Alex... un poco patético”.

image

En medio del fuego cruzado, Melody Luz publicó la captura de un mensaje de una seguidora que criticaba a Alex: “Tu marido es millonario, lástima que no te ayude”. La bailarina, con un mensaje claro de independencia económica, reaccionó de forma contundente: “Con su plata que haga lo que quiera. En mis emprendimientos invierto yo. Sin pedirle nada a nadie seguiré trabajando como siempre hice para poder volver con todo”.

Para cerrar su postura, la bailarina reflexionó sobre el concepto de la dependencia en los emprendimientos personales: “¿Dónde está el empoderamiento y la independencia económica de las que me comentan esto?, ¿Dependen de un hombre por elección, comodidad o qué? Para pensar", sentenció.