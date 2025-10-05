Telefe confirmó cuándo estrena MasterChef Celebrity con un spot burlándose de Mauro Icardi

Los concursantes, provenientes de diversas áreas del espectáculo, se enfrentarán a retos gastronómicos que exigirán el máximo de sus habilidades y nervios. El jurado, fiel a su estilo, asegurará que la alta exigencia sea el sello distintivo de la competencia, manteniendo la emoción y la tensión características de MasterChef.

Los rumores que indican una salida temprana de Maxi López

Aunque MasterChef Celebrity aún no ha comenzado, las especulaciones sobre posibles abandonos ya circulan en el mundo del espectáculo. El periodista Gustavo Méndez reveló en el stream La Posta del Espectáculo que uno de los participantes no duraría mucho en el certamen.

"Uno de los primeros eliminados o que deja el certamen va a ser Maxi López", contó Méndez sobre el programa que conducirá su exesposa. El periodista ahondó en los motivos contractuales y personales que llevarían a López a un pronto retiro. "Viene por máximo dos galas, abandona el certamen porque va a acusar que extraña o que está el embarazo de la mujer", reveló.

Méndez agregó que esta corta participación habría sido negociada con antelación: "A mí me dijeron que le pagaron buena plata y que él quería estar cerca de su hijo, el que está lesionado lamentablemente que juega las inferiores de River (Valentino), para poder acompañarlo".