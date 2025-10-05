Telefe confirmó cuándo estrena MasterChef Celebrity con un spot burlándose de Mauro Icardi
Luego de confirmar quiénes serán las celebridades invitadas y semanas de especulaciones, ya oficialmente se conoció la fecha de estreno del reality.
Telefe finalmente confirmó la fecha de estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El canal lanzó una nueva promoción cargada de adrenalina y promesas de emoción, anunciando que el reality regresará a la pantalla el próximo martes 14 de octubre.
La nueva edición, que se anticipa como la más exigente hasta ahora, pondrá a prueba a 24 celebridades que deberán demostrar su talento culinario bajo la implacable mirada del jurado. La promoción dejó en claro que los desafíos requerirán una precisión y una creatividad nunca antes vistas, llevando a los concursantes a superarse en cada paso.
La burla a Mauro Icardi en la promoción
La conducción de esta temporada estará a cargo de Wanda Nara, quien promete inyectar su toque único y mediático al programa. Con Nara al mando, MasterChef Celebrity buscará consolidarse como uno de los programas más vistos de la televisión argentina.
De forma llamativa, la nueva promo se atrevió a burlarse del mediático episodio del maní que involucró a Mauro Icardi. Esto se hizo evidente al mostrar una enorme fuente en la mesa donde se sientan Wanda Nara y los jurados, haciendo una clara referencia al reciente escándalo de la pareja.
Los concursantes, provenientes de diversas áreas del espectáculo, se enfrentarán a retos gastronómicos que exigirán el máximo de sus habilidades y nervios. El jurado, fiel a su estilo, asegurará que la alta exigencia sea el sello distintivo de la competencia, manteniendo la emoción y la tensión características de MasterChef.
Los rumores que indican una salida temprana de Maxi López
Aunque MasterChef Celebrity aún no ha comenzado, las especulaciones sobre posibles abandonos ya circulan en el mundo del espectáculo. El periodista Gustavo Méndez reveló en el stream La Posta del Espectáculo que uno de los participantes no duraría mucho en el certamen.
"Uno de los primeros eliminados o que deja el certamen va a ser Maxi López", contó Méndez sobre el programa que conducirá su exesposa. El periodista ahondó en los motivos contractuales y personales que llevarían a López a un pronto retiro. "Viene por máximo dos galas, abandona el certamen porque va a acusar que extraña o que está el embarazo de la mujer", reveló.
Méndez agregó que esta corta participación habría sido negociada con antelación: "A mí me dijeron que le pagaron buena plata y que él quería estar cerca de su hijo, el que está lesionado lamentablemente que juega las inferiores de River (Valentino), para poder acompañarlo".
